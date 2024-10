Israel vs Hezbollah: हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल ने शुरू की जमीनी कार्रवाई, सेना लेबनान में घुसी, तबाही मचने का खतरा

Highlights हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल ने शुरू की जमीनी कार्रवाई हाल ही में एक हवाई हमले में इजरायल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया था इससे पहले भी इजरायल और हिजबुल्लाह में जंग हो चुकी है

Israel vs Hezbollah: हिजबुल्लाह आतंकवादियों के खिलाफ़ एक महत्वपूर्ण आक्रामक अभियान के लिए मंगलवार की सुबह इजरायली जमीनी सेना दक्षिणी लेबनान में घुस गई। इससे ईरान समर्थित अपने विरोधियों के खिलाफ़ एक साल तक चलने वाले युद्ध में अब इजरायल ने नया मोर्चा खोल दिया है। यह आक्रमण हिजबुल्लाह के खिलाफ़ इजरायल द्वारा कई हफ़्तों तक किए गए भारी हमलों के बाद हुआ है।

हाल ही में एक हवाई हमले में इजरायल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया था। इससे पहले भी इजरायल और हिजबुल्लाह में जंग हो चुकी है। पिछली बार इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जमीनी लड़ाई 2006 में एक महीने तक चली थी। इजरायली सेना ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों के खिलाफ़ टारगेटेड हमले शुरू किए हैं। ये लक्ष्य सीमा के करीब के गांवों में स्थित हैं और उत्तरी इजरायल में इजरायली समुदायों के लिए तत्काल खतरा पैदा करते हैं।

ISRAEL'S GROUND INVASION OF LEBANON HAS BEGUN

First Images of Israeli M109A5 “Doher” 155mm Self-Propelled Howitzers in the Upper Galilee Region of Northern Israel firing on Hezbollah Positions tonight, in support of the Israeli Ground Invasion of Southern Lebanon

-@sentdefenderpic.twitter.com/YR4NP52r9w