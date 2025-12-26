इज़राइल सोमालिया के अलग हुए क्षेत्र सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र संप्रभु देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना

नई दिल्ली: सोमालिया से अलग होने की घोषणा के 30 साल से ज़्यादा समय बाद, इज़राइल सोमालीलैंड गणराज्य को एक आज़ाद देश के तौर पर औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। इस घोषणा पर 26 दिसंबर, 2025 को इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री गिदोन सार ने साइन किए, जबकि सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दिरहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने अपने देश की तरफ से साइन किए।

सोमालीलैंड, जो सुन्नी मुस्लिम-बहुल इलाका है, को 1960 में कुछ समय के लिए आज़ादी मिली थी और उस समय इसे इज़राइल और 34 दूसरे देशों ने मान्यता दी थी, जिसके बाद यह स्वेच्छा से सोमालिया के साथ मिल गया। यह औपचारिक रूप से 1991 में अलग हो गया, लेकिन अब तक इसे किसी भी देश से आधिकारिक मान्यता नहीं मिली थी, हालांकि ब्रिटेन, इथियोपिया, तुर्की, UAE, डेनमार्क, केन्या और ताइवान जैसे कई प्रभावशाली देशों ने वहाँ संपर्क कार्यालय बनाए हुए थे।

The Prime Minister announced today the official recognition of the Republic of Somaliland as an independent and sovereign state.



Prime Minister Netanyahu, Foreign Minister Sa'ar, and the President of the Republic of Somaliland signed a joint and mutual declaration. pic.twitter.com/M0AeTs5oxY — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 26, 2025

राष्ट्रपति अब्दुल्लाही से फ़ोन पर बात करते हुए नेतन्याहू ने दोनों पक्षों के बीच संबंधों को "ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण" बताया। उन्होंने कहा कि इज़राइल आर्थिक विकास, कृषि और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की उम्मीद करता है।

नेतन्याहू ने अब्दुल्लाही को इज़राइल आने का न्योता भी दिया और कहा कि वह सोमालीलैंड की अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने की इच्छा के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताएंगे। अब्दुल्लाही ने कहा कि वह "जितनी जल्दी हो सके" इज़राइल जाएंगे।

The Republic of Somaliland Officially Recognized by the State of Israel. pic.twitter.com/Y5Ffg1T6Ik — MFA Somaliland (@somalilandmfa) December 26, 2025

नेतन्याहू के ऑफिस के अनुसार, प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री सा'आर, मोसाद के डायरेक्टर डेविड बार्निया और इंटेलिजेंस एजेंसी को मान्यता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका के लिए धन्यवाद दिया, और सोमालीलैंड के लोगों को समृद्धि और स्वतंत्रता की शुभकामनाएं दीं।

बाद में सा'आर ने X पर घोषणा की कि दोनों देश दूतावास खोलेंगे और राजदूत नियुक्त करेंगे। यह मान्यता इस साल की शुरुआत में आई उन रिपोर्टों के बाद मिली है कि सोमालीलैंड उन कई देशों में से एक था जो गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को संभावित रूप से फिर से बसाने के बारे में इज़राइल के साथ बातचीत कर रहा था।

