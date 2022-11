आईएस को बड़ा झटका, इस्लामिक स्टेट का ग्रुप लीडर अबू हसन अल-हाशिमी मारा गया

Highlights प्रवक्ता ने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए गए ऑडियो संदेश में कहा है। ऑडियो में नए आईएस सरगना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। पूर्व आईएस खलीफा अबू बक्र अल-बगदादी का भाई था।

काहिराः इस्लामिक स्टेट (आईएस) के आतंकवादी समूह के नेता अबू अल-हासन अल-हाशिमी अल-कुरैशी हाल में लड़ाई में मारा गया है। इस्लामिक स्टेट (आईएस) समूह के प्रवक्ता ने जानकारी दी। प्रवक्ता ने एक संबद्ध टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए गए एक ऑडियो संदेश में कहा है।

ऑडियो में नए आईएस सरगना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। IS ने अपने पूर्ववर्ती अबू इब्राहिम अल-हाशमी अल-कुरैशी की मृत्यु के बाद मार्च में अबू अल-हसन अल-हाशमी अल-कुरैशी को अपना नया नेता घोषित किया। दो इराकी सुरक्षा अधिकारियों और एक पश्चिमी सुरक्षा स्रोत के अनुसार कुरैशी मारे गए पूर्व आईएस खलीफा अबू बक्र अल-बगदादी का भाई था।

Islamic State group spokesman says IS leader Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurayshi was recently killed in battle, reports AP