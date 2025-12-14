सीरिया में ISIS ने की 2 अमेरिकी सैनिकों की हत्या, ट्रंप ने बदला लेने की खाई कसम
Syria: सीरिया में इस्लामिक स्टेट के हमले में उसके दो अमेरिकी सैनिक और एक नागरिक अनुवादक मारे गए, जो इस्लामिक स्टेट को जड़ से उखाड़ फेंकने के अभियान का हिस्सा थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद "कड़ी जवाबी कार्रवाई" की कसम खाई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि शनिवार को हुए इस हमले में तीन सैनिक घायल भी हुए हैं।
जवाब में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने "बहुत गंभीर जवाबी कार्रवाई" करने की कसम खाई है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा कि शनिवार को हुए हमले में तीन सैनिक घायल भी हुए।
आतंकवादी समूहों और गृह युद्ध से भरे अशांत क्षेत्र में, अमेरिकी कर्मियों पर हुआ यह हमला सीरियाई सरकार के साथ अमेरिका के सहयोग की परीक्षा लेता है, जिसने पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति बशर अल-असद को हटाए जाने के बाद सत्ता संभाली थी। यह सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शारा की सरकार के अधिकार की भी परीक्षा लेता है, क्योंकि एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, कथित हमलावर दमिश्क सरकारी बलों का सदस्य था और ट्रंप ने स्वीकार किया कि वह क्षेत्र पूरी तरह से दमिश्क के नियंत्रण में नहीं था।
सीरियाई समाचार एजेंसी SANA द्वारा उद्धृत सीरियाई प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अमेरिका ने पल्मायरा में खतरे के बारे में चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया था, जहां हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि हमलावर को "बेअसर" कर दिया गया था। अल-असद को सत्ता से हटाने के बाद सीरिया में यह पहली मौतें थीं, पीड़ित अमेरिकी ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व (OIR) के सदस्य थे, जो औपचारिक रूप से इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड ऐश-शाम (ISIS) के नाम से जाने जाने वाले आतंकवादी संगठन के खिलाफ था।
पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने उनके मिशन को "चल रहे ISIS विरोधी/आतंकवाद विरोधी अभियानों का समर्थन" बताया। उन्होंने कहा कि हमला "तब हुआ जब सैनिक एक प्रमुख नेता के साथ बातचीत कर रहे थे।"
मीडिया रिपोर्टों में सीरियाई सरकार के प्रवक्ता, नूरेद्दीन अल-बाबा के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने स्वीकार किया कि अमेरिकी कर्मियों पर गोली चलाने वाला आतंकवादी सीरियाई सरकारी बलों का सदस्य था। लेकिन SANA ने बताया कि उन्होंने कहा कि हमलावर का "आंतरिक सुरक्षा में कोई नेतृत्व की भूमिका नहीं थी और वह आंतरिक सुरक्षा कमांडर का एस्कॉर्ट नहीं था"।
SANA ने उनके हवाले से कहा कि दमिश्क ने अमेरिका को ISIS द्वारा सुरक्षा उल्लंघन या हमले के बारे में चेतावनी दी थी, "लेकिन इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया"।
उन्होंने कहा कि जांचकर्ता "हमलावर के डिजिटल डेटा की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसके ISIS के साथ सीधे संगठनात्मक संबंध थे या उसने केवल चरमपंथी विचारधारा अपनाई थी, साथ ही उसके परिचितों और रिश्तेदारों की भी समीक्षा की जा रही है"।
हमलावर पहले से ही इस बात की जांच के दायरे में था कि क्या उसके "चरमपंथी या तकफीरी विचार" थे, और रविवार को इस पर फैसला आने की उम्मीद थी। ट्रंप, जिन्होंने अल-शारा के साथ संबंध स्थापित किए हैं, ने कहा कि हमला "सीरिया के एक बहुत खतरनाक हिस्से में हुआ, जो पूरी तरह से" उनकी सरकार के नियंत्रण में नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अल-शारार "इस हमले से बहुत गुस्से में और परेशान हैं"।
अल-कायदा का पूर्व सदस्य, जो कभी अमेरिकी हिरासत में था, अल-शारा को एक सुधरा हुआ नेता माना जाता है और पिछले महीने ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने, खासकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, व्हाइट हाउस में उनका स्वागत किया था।