Iran-Israel War LIVE Updates: ईरान ने इजरायल से लिया पहला बदला, दागीं 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें; PM नेतन्याहू ने दी चेतावनी

Iran-Israel War LIVE Updates:ईरान और इजरायल के बीच महायुद्ध का आरंभ हो गया है। दोनों देशों के बीच बढ़ती जंग ने दुनिया के अन्य देशों को तनाव में डाल दिया है। ईरान ने करीब 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया है। इस बीच, इजरायल में चुप नहीं है। ईरान द्वारा इजरायल पर मिसाइलों की बौछार करने के कुछ घंटों बाद, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की कसम खाते हुए कहा कि "उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी"।

बेंजामिन नेतन्याहू ने देर रात अपनी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के दौरान कहा, "ईरान ने आज रात एक बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।"

ईरान ने 1 अक्टूबर, मंगलवार शाम को इजरायल में लगभग 200 मिसाइलें दागीं, जो इजरायल और ईरान तथा उसके अरब सहयोगियों के बीच वर्षों से चल रहे संघर्ष में बढ़ते हमलों की श्रृंखला में नवीनतम है, जिससे मध्य पूर्व में क्षेत्रव्यापी युद्ध की आशंका है। इजरायल के रात के आसमान में मिसाइलों की नारंगी चमक दिखाई दी, जब हवाई हमले के सायरन बजने लगे और निवासी बम आश्रयों में भाग गए।

बुधवार की सुबह, ईरान ने कहा कि आगे की उकसावेबाजी को छोड़कर इजरायल पर उसका मिसाइल हमला समाप्त हो गया है। इस बीच, अमेरिका ने इजरायल के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। वहीं ईरान की सेना ने कहा कि इजरायल के सहयोगियों की ओर से कोई भी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पूरे क्षेत्र में उनके "आधारों और हितों" पर "मजबूत हमला" करेगा।

गौरतलब है कि हमलों के बाद ईरानी मीडिया ने कहा कि हमले में हवाई और रडार ठिकानों के साथ-साथ सुरक्षा तंत्र को निशाना बनाया गया, जिसने हमास और हिजबुल्लाह के वरिष्ठ लोगों की हत्या की योजना बनाई थी। इसने कहा कि ईरान को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत खुद का बचाव करने का अधिकार है। लेबनानी आतंकवादी समूह के गढ़ के भीतर संदिग्ध हिजबुल्लाह लक्ष्यों पर संभावित हमलों की आशंका में इजरायली सेना ने मंगलवार को दक्षिणी बेरूत के निवासियों के लिए एक नया निकासी नोटिस जारी किया।

“Iran’s attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences…We will respond wherever, whenever and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel.”



