Iran-Israel Conflict: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच एयर इंडिया ने कई फ्लाइट कैंसिल, इंडिगो एमिरेट्स ने जारी की एडवाइजरी

Iran-Israel Conflict: अमेरिका के ईरान-इजरायल में सीजफायर की घोषणा के बाद भी स्थिति सामान्य नजर नहीं आ रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए कई उड़ानें निलंबित कर दी गई है। एयर इंडिया ने इस क्षेत्र में सभी परिचालन बंद कर दिए हैं। वहीं, इंडिगो ने सीजफायर के बाद एडवाइजरी जारी की है कि वह जल्द यात्रा शुरू कर सकते है।

एयर इंडिया ने क्षेत्र में बढ़ती स्थिति पर सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप के कुछ हिस्सों के लिए सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एयरलाइन ने यात्रा परामर्श जारी करते हुए कहा कि क्षेत्र में हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण "उत्तरी अमेरिका से भारत आने वाली उड़ानें अपने-अपने मूल स्थानों पर वापस लौट रही हैं और अन्य को पुनः मार्ग दिया जा रहा है या वापस भारत भेजा जा रहा है।"

परामर्श में कहा गया है, "मध्य पूर्व में विकसित हो रहे हालात के बीच, एयर इंडिया ने इस क्षेत्र में सभी परिचालन बंद कर दिए हैं... अगली सूचना तक।"

IndiGo issues a travel advisory.



As airports across the Middle East gradually reopen, we are prudently and progressively resuming operations on these routes. We continue to monitor the situation closely and are fully considering the safest available flight paths to ensure… pic.twitter.com/Tg9tMjAace