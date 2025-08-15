अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के समाधान में भारत की सक्रिय भूमिका काबिलेतारीफ?, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा- ‘‘उचित हस्तक्षेप’’ की प्रशंसा, पीएम मोदी को दिया धन्यवाद
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 15, 2025 16:36 IST2025-08-15T16:35:40+5:302025-08-15T16:36:45+5:30
मॉस्कोः रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैश्विक मामलों में भारत के ‘‘उचित हस्तक्षेप’’ की प्रशंसा की तथा प्रमुख अंतराष्ट्रीय मुद्दों के समाधान में इसकी सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्वतंत्रता दिवस पर अपने संदेश में, पुतिन ने दोनों देशों के बीच ‘‘विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’’ को मजबूत करने के लिए रूस की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा, ‘‘भारत को विश्व मंच पर उचित अधिकार प्राप्त है और वह अंतरराष्ट्रीय एजेंडे के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान में सक्रिय रूप से भाग लेता है।’’
पुतिन ने कहा, ‘‘हम भारत के साथ अपने विशेष रणनीतिक साझेदारी संबंधों को महत्व देते हैं।’’ रूसी राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि संयुक्त प्रयासों के माध्यम से, रूस और भारत विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक द्विपक्षीय सहयोग को व्यापक रूप से बढ़ाते रहेंगे। पुतिन ने कहा, ‘‘हमारे मित्रवत लोगों के हितों को पूरी तरह से पूरा करता है तथा क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सुरक्षा एवं स्थिरता को मजबूत करने के अनुरूप है।’’