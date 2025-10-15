चीन के लिए जासूसी? भारतीय मूल के एशले टेलिस अमेरिका में गिरफ्तार, गोपनीय दस्तावेज हुए बरामद

Ashley Tellis: भारत में जन्मे अमेरिकी विदेश नीति सलाहकार एशले टेलिस को अवैध रूप से गोपनीय राष्ट्रीय रक्षा दस्तावेज रखने और कथित तौर पर कई मौकों पर चीनी अधिकारियों से मिलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।टेलिस, जो 2001 से विदेश विभाग के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं, पर 13 अक्टूबर को वर्जीनिया की एक जिला अदालत में आरोप लगाया गया, जैसा कि एचटी ने पहले बताया था।

उन पर राष्ट्रीय रक्षा जानकारी को सुरक्षित रखने संबंधी संघीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। भारत में जन्मे और अब अमेरिकी नागरिक बन चुके 64 वर्षीय टेलिस को भारत के मामलों के अमेरिका के सबसे प्रमुख विशेषज्ञों में से एक माना जाता है। उन्होंने 2000 के दशक के मध्य में भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते की वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

टेलिस के वर्जीनिया स्थित वियना स्थित घर से 1,000 से ज़्यादा पन्ने अति गोपनीय या गोपनीय चिह्नित दस्तावेज़ मिले हैं। यह खोज संघीय जाँचकर्ताओं ने 11 अक्टूबर को अदालत द्वारा अधिकृत तलाशी के दौरान की थी। टेलिस ने कथित तौर पर इन दस्तावेज़ों को एक तहखाने के कार्यालय में बंद फाइलिंग कैबिनेट में, एक मेज़ पर, और एक अधूरे भंडारण कक्ष में तीन बड़े काले कूड़े के थैलों में रखा था।

उनके पास अति-गोपनीय सुरक्षा मंज़ूरी है और संवेदनशील जानकारी तक उनकी पहुँच है।

गिरफ़्तारी से पहले, वह विदेश विभाग में एक अवैतनिक वरिष्ठ सलाहकार थे और रक्षा विभाग के नेट असेसमेंट कार्यालय में एक ठेकेदार के रूप में काम करते थे, जहाँ टेलिस को भारत और दक्षिण एशिया के विषय विशेषज्ञ माना जाता है। वह कार्नेगी एंडोमेंट फ़ॉर इंटरनेशनल पीस में एक वरिष्ठ फ़ेलो के रूप में भी कार्यरत हैं।

अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि दोषी पाए जाने पर टेलिस को अधिकतम 10 साल की कैद, 250,000 डॉलर तक का जुर्माना, 100 डॉलर का विशेष मूल्यांकन और ज़ब्ती हो सकती है।

संघीय अपराधों के लिए वास्तविक सज़ाएँ आमतौर पर अधिकतम सज़ा से कम होती हैं। इसमें आगे कहा गया है कि एक संघीय ज़िला न्यायाधीश अमेरिकी सज़ा दिशानिर्देशों और अन्य वैधानिक कारकों पर विचार करने के बाद किसी भी सज़ा का निर्धारण करेगा।

