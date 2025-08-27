भारतीय नागरिक ब्रिटेन में करते हैं सबसे ज़्यादा यौन अपराध, रिपोर्ट का दावा

नई दिल्ली: ब्रिटेन सरकार के न्याय मंत्रालय (MoJ) के नए आंकड़ों के अनुसार, यूके में भारतीय नागरिकों के खिलाफ यौन अपराधों की दोषसिद्धि में 2021 के बाद से सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। 2021 और 2024 के बीच दोषसिद्धि में 257 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 2021 में 28 मामलों से बढ़कर 2024 में 100 हो गई है। नाइजीरियाई नागरिकों में 166 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जबकि इसी अवधि में इराकी नागरिकों की दोषसिद्धि में 160 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये आंकड़े व्यक्तिगत अपराधियों के बजाय सजा सुनाए जाने के अवसरों से संबंधित हैं।

विदेशी नागरिकों के बीच गंभीर अपराधों की दोषसिद्धि में भी भारतीय नागरिकों ने तीसरी सबसे बड़ी वृद्धि का अनुभव किया, जिसमें मामलों में 115 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2021 में 273 से बढ़कर 2024 में 588 हो गई। अल्जीरियाई और मिस्रवासियों में गंभीर अपराधों के लिए प्रतिशत वृद्धि अधिक दर्ज की गई।

गृह मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में 293 भारतीय नागरिक छोटी नौकाओं के माध्यम से अवैध रूप से पहुंचे, तथा 2025 की पहली छमाही में 206 आगमन होंगे। इसके बावजूद, अनियमित प्रवास में भारतीयों की हिस्सेदारी बहुत कम है, जिनमें सबसे बड़ा समूह अफगानिस्तान, ईरान और सीरिया से आता है।

जून 2025 तक, ब्रिटेन के बंदरगाहों पर अवैध रूप से आने वाले लोगों में 15 प्रतिशत भारतीय थे। भारतीय नागरिकों द्वारा दिए गए 5,474 शरण आवेदनों में से, लगभग 4,000 कानूनी वीज़ा धारकों (ज़्यादातर अध्ययन वीज़ा) द्वारा, 400 छोटी नावों के ज़रिए और बाकी अन्य माध्यमों से जमा किए गए थे। शुरुआती शरण संबंधी फैसलों में 2,691 आवेदनों को अस्वीकार किया गया, 20 को अनुमति दी गई, और बाकी लंबित हैं।

भारतीय नागरिक कानूनी प्रवास में भी अग्रणी बने हुए हैं। वे ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त करने वाले सबसे बड़े राष्ट्रीयता थे, उन्हें सबसे ज़्यादा संख्या में कार्य और पर्यटक वीज़ा मिले, और अध्ययन वीज़ा प्राप्त करने वाला दूसरा सबसे बड़ा समूह था, जून 2025 तक मुख्य आवेदकों को 98,014 अध्ययन वीज़ा दिए गए।

न्याय मंत्रालय के आँकड़े यह भी दर्शाते हैं कि पिछले चार वर्षों में ब्रिटेन में सभी विदेशी नागरिकों द्वारा यौन अपराधों के मामलों में दोषसिद्धि में 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष बलात्कार सहित यौन अपराधों के सात में से एक (14.1 प्रतिशत) मामलों में विदेशी नागरिकों की भागीदारी थी। तुलनात्मक रूप से, इसी अवधि में ब्रिटिश नागरिकों के बीच दोषसिद्धि में 39.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मंत्रालय के आँकड़े, पुलिस राष्ट्रीय कंप्यूटर (PNC) से लिए गए और थिंक टैंक सेंटर फॉर माइग्रेशन कंट्रोल द्वारा प्राप्त किए गए, रिकॉर्ड प्रवासन स्तरों के बीच सामने आए हैं। अकेले 2025 में, लगभग 27,997 प्रवासी छोटी नावों से ब्रिटेन पहुँच चुके हैं, जो 2018 में पहली बार आगमन के बाद से किसी भी वर्ष में इस समय तक की सबसे अधिक संख्या है।

