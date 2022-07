भारत ने की गोटबाया राजपक्षे को श्रीलंका से भगाने में मदद? मीडिया में आई खबरों पर भारतीय उच्चायोग ने दिया ये जवाब

Highlights सोशल मीडिया पर भारत पर श्रीलंका के राष्ट्रपति की मदद करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मंगलवार रात श्रीलंका छोड़ा और मालदीव पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक राजपक्षे अपनी पत्नी के साथ मालदीव चले गए हैं।

कोलंबो: श्रीलंका में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश से भागने में मदद करने संबंधी खबरों को भारत ने खारिज किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि गोटबाया को भगाने में भारत का हाथ है। हालांकि श्रीलंका में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने दन सभी दावों और सोशल मीडिया पर आ रही खबरों को खारिज किया है।

दरअसल, पिछले कई महीनों से श्रीलंका में आर्थिक हालात खराब है। देश दिवालिया हो चुका है और लोग सड़कों पर हैं। इन घटनाक्रमों के बीच गोटबाया राजपक्षे मंगलवार देर रात श्रीलंका से निकल गए और मालदीव पहुंच गए हैं।

श्रीलंका में भारतीय उच्‍चायोग ने ट्वीट करके कहा 'उच्‍चायोग आधारहीन और अटकलों पर आधारित मीडिया में आई उन खबरों को खारिज करता है जिनमे ये कहा जा रहा है कि भारत ने गोटाबाया राजपक्षे और बासिल राजपक्षे के श्रीलंका छोड़कर जाने में मदद की।'

उच्चायोग ने कहा, 'यह बार बार कहा गया है कि भारत श्रीलंका की जनता का समर्थन करता रहेगा क्‍योंकि वो समृद्धि की अपनी आकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं। साथ ही लोकतांत्रिक तरीके और मूल्‍यों के जरिए प्रगति चाहते हैं और लोकतांत्रिक संस्‍थान और संवैधानिक ढांचा विकस‍ित करना चाहते हैं।'

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बुधवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपनी पत्नी और दो बॉडीगार्ड के साथ देश छोड़ कर चले गए हैं। उन्हे रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद ही देश छोड़ने की इजाजत मिली थी।

High Commission categorically denies baseless and speculative media reports that India facilitated the recent reported travel of @gotabayar@Realbrajapaksa out of Sri Lanka. It is reiterated that India will continue to support the people of Sri Lanka (1/2)