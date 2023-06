USA: निक्की हेली ने भारत को बताया ‘सबसे बड़ा प्रदूषक’, भड़के इंटरनेट यूजर्स ने कहा-पहले आईना देखो

Highlights भारतीय मूल के अमेरिकी राष्ट्रपति पद उम्मीदवार निक्की हेली ने एक ट्वीट किया है। भारत को लेकर उनकी ट्वीट पर उन्हें कड़ी प्रतिक्रिया मिली है। निक्की के ट्वीट से भड़के एक यूजर ने कहा है कि पहले आईना देखो।

वॉशिंगटन डीसी: रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने की दावेदार निक्की हेली ने विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत और चीन के बारे में बोला है। उन्होंने इन दोनों देशों को सबसे बड़े प्रदूषकों में से एक कहा है। निक्की के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है।

बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस पर ट्वीट करते हुए निक्की ने लिखा है कि अगर हम पर्यावरण को बचाने के लिए गंभीर होना चाहते हैं, तो हमें भारत और चीन से भिड़ने की जरूरत है। वे कुछ सबसे बड़े प्रदूषक हैं। निक्की के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी रिएक्शन्स दिया है। कई यूजर्स निक्की के ट्वीट पर भड़के दिखें है तो कुछ ने उनकी आलोचना भी की है।

बता दें कि निक्की को भारत को सबसे बड़े प्रदूषकों में से एक कहने पर उनकी तिखी प्रतिक्रिया मिली है। एक यूजर ने एक ग्रॉफ शेयर करते हुए दिखाया है कि शीर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों में अमेरिका सबसे पहले स्थान पर है। इस ग्रॉफ को शेयर करते हुए यूजर लिखता है कि पहले अपने को देखो आप।

If we want to be serious about saving the environment, we need to confront India and China. They are some of the biggest polluters.