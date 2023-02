अमेरिका में भारत का कमाल, सांसद प्रमिला जयपाल बनी हाउस ज्यूडिशियरी की सदस्य

Highlights भारतीय मूल की प्रमिला जयपाल बनी शक्तिशाली संगठन की सदस्य। अमेरिका में इमिग्रेशन के लिए बनाए गए हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी की सदस्य के रूप में प्रमिला जयपाल को चुना गया है। प्रमिला के साथ ही भारतीय मूल के राजा कृष्णमूर्ति को भी एक अन्य समिति के लिए सदस्य बनाया गया है।

अमेरिका में एक बार फिर भारतवंशी ने कमाल कर दिखाया है। भारतीय मूल की प्रमिला जयपाल को इमिग्रेशन के लिए बनाए गए शक्तिशाली हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी के पैनल का रैंकिंग सदस्य बनाया गया है। इसी के साथ वह उपसमिति में नेतृत्व करने वाली पहली अप्रवासी बन गई हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 57 वर्षीय प्रमिला जयपाल वाशिंगटन के सातवें कांग्रेसनल डिस्टिक्ट का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रमिला ने अपनी इस उपलब्धि के बाद कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी गई पहली दक्षिण एशियाई महिला के रूप में सम्मानित महसूस कर रही हूं।

