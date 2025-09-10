भारत-अमेरिका के बीच जल्द होगी ट्रेड डील, ट्रंप ने कहा, "अपने बहुत अच्छे दोस्त पीएम मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूँ"

India-US trade talks: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत दोनों देशों के बीच "व्यापार बाधाओं" को दूर करने के लिए बातचीत फिर से शुरू करेंगे। भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर अपडेट साझा करते हुए, ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "मैं आने वाले हफ़्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूँ।"

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने लिखा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रख रहे हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होगी!"

यह घोषणा अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के कुछ हफ़्ते बाद आई है, जिसमें रूसी तेल की खरीद पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत जुर्माना भी शामिल है। इस हफ्ते की शुरुआत में, राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक घोषणा करते हुए भारत-अमेरिका संबंधों को एक "बेहद खास रिश्ता" बताया और कहा कि वह और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे, और कहा कि "चिंता की कोई बात नहीं है"। हालाँकि, उन्होंने इस बात पर नाखुशी जताई कि "वह (प्रधानमंत्री मोदी) समकालीन समय में क्या कर रहे हैं"।

एएनआई द्वारा पूछे जाने पर कि "क्या आप इस समय भारत के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए तैयार हैं?", अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "मैं हमेशा ऐसा करूँगा। मैं (प्रधानमंत्री) मोदी के साथ हमेशा दोस्त रहूँगा। वह एक महान प्रधानमंत्री हैं। मैं हमेशा दोस्त रहूँगा, लेकिन मुझे इस समय वह जो कर रहे हैं, वह पसंद नहीं है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही खास रिश्ता है। चिंता की कोई बात नहीं है। बस कभी-कभी हमारे बीच कुछ खास पल आते हैं।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर अपने पोस्ट का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने 'भारत और रूस को चीन के हाथों खोने' की बात कही थी, और कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को ट्रंप द्वारा भारत-अमेरिका संबंधों की पुष्टि पर गर्मजोशी से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति की भावनाओं और द्विपक्षीय संबंधों के सकारात्मक आकलन की "गहरी सराहना करते हैं और पूरी तरह से उनका समर्थन करते हैं"।

एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-अमेरिका संबंधों को "व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी" की दिशा में "आगे की ओर" बताया। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं तहे दिल से सराहना करता हूँ और उनका पूर्ण समर्थन करता हूँ। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है।"

