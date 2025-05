'पाकिस्तान के कुछ करने से पहले ही भारत ने ब्रह्मोस से एयरबेस को निशाना बनाया'| शहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा

नई दिल्ली: इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बड़ी बात स्वीकार करते हुए कहा है कि 9-10 मई की रात को भारत के हमले के दौरान पाकिस्तानी सेना "अचानक फंस गई"। भारत ने रावलपिंडी के हवाई अड्डे सहित प्रमुख सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया।

अज़रबैजान में एक कार्यक्रम में बोलते हुए शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने 10 मई को सुबह की नमाज़ के बाद भारत पर हमला करने की योजना बनाई थी। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के कुछ करने से पहले ही भारत की लंबी दूरी की सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों ने पाकिस्तान के कई प्रांतों में कई लक्ष्यों को निशाना बनाया।

Pakistan PM Shehbaz Sharif admits that India struck their airbases with BrahMos before their aand forces could respond.



