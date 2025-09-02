'भारत को रूस की नहीं, अमेरिका की ज़रूरत': ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने पुतिन और शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए पीएम मोदी की आलोचना की

वाशिंगटन डीसी: व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने सोमवार को चीन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को लेकर भारत पर फिर हमला बोला है।

पत्रकारों से बात करते हुए, नवारो ने प्रधानमंत्री मोदी की इस मुलाकात को "सत्तावादी के साथ गठजोड़" बताते हुए उनकी कड़ी आलोचना की और इस मुलाकात को शर्मनाक बताया। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि भारत को रूस की नहीं, बल्कि अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन की ज़रूरत है। उन्होंने नई दिल्ली से मास्को से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदना बंद करने का आग्रह किया।

व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार, पीटर नवारो का बयान

पीटर नवारो ने कहा, "यह देखकर शर्म आती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता मोदी दुनिया के दो सबसे बड़े तानाशाहों - पुतिन और शी जिनपिंग - के साथ घुल-मिल गए हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या सोच रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वह यह समझेंगे कि उन्हें रूस के साथ नहीं, बल्कि हमारे साथ, यूरोप और यूक्रेन के साथ रहना चाहिए।"

व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार ने इससे पहले तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के दौरान शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठक के तुरंत बाद भारत के खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी। नवारो ने कहा था, "तो, देखिए, मोदी एक महान नेता हैं... लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह पुतिन और शी जिनपिंग के साथ क्यों घुल-मिल रहे हैं... जबकि वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं। मैं भारत के लोगों से बस इतना ही कहूँगा। कृपया समझें कि यहाँ क्या हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। हमें इसे रोकना होगा।"

नवारो की यह टिप्पणी वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई है, क्योंकि भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है, जिसमें रूसी तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत जुर्माना भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में अपने संबोधन में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सदस्यों के बीच संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत का हमेशा से मानना ​​रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी न केवल व्यापार को बढ़ावा देती है बल्कि विकास और विश्वास के द्वार भी खोलती है।" रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि एससीओ के भीतर संवाद पुराने यूरोकेंद्रित और यूरो-अटलांटिक मॉडलों की जगह एक नई यूरेशियन सुरक्षा प्रणाली की नींव रखने में मदद करता है।

पुतिन ने कहा, "एससीओ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान में अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है। एससीओ देशों के बीच व्यापार के आपसी समझौतों में राष्ट्रीय मुद्राओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। एससीओ के भीतर सहयोग के विकास की गति प्रभावशाली है।"

इसके अतिरिक्त, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक को संबोधित करते हुए शंघाई सहयोग संगठन से निष्पक्षता और न्याय बनाए रखने का आह्वान किया।

