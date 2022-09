'भारत एंड अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त', नवंबर में मध्यावधि चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया नया नारा, देखें वीडियो

Highlights अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव से पहले भारतीय-अमेरिकी समुदाय को लुभाने में जुटे डोनाल्ड ट्रंप। एक वीडियो में ट्रंप हिंदी में तैयार एक नारे का अभ्यास करते नजर आए। कुछ सर्वे के अनुसार मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को प्रतिनिधि सभा में एक बार फिर बहुमत मिल सकता है।

वाशिंगटन: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में मध्यावधि चुनाव से पहले प्रभावशाली भारतीय-अमेरिकी समुदाय को लुभाने के लिए भारत-अमेरिका की मित्रता के संबंध में हिंदी में तैयार एक नारे का अभ्यास करते नजर आए। रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन (आरएचसी) द्वारा जारी वीडियों में ट्रंप ‘भारत एंड अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त’ नारे का अभ्यास करते दिख रहे हैं।

30 सेकंड के इस वीडियो में ट्रंप शिकागो के कारोबारी एवं आरएससी के सदस्य शलभ कुमार के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। यह नया नारा ट्रंप के 2016 के ‘अबकी बार ट्रंप सरकार’ नारे से प्रेरित है। इस नारे ने भारतीय अमेरिकियों का ध्यान आकर्षित किया था और कई प्रमुख प्रांतों में रिपब्लिकन पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।

Thanks Sudhir for tweeting भारत एंड अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त @ndtv weaseled it’s way to interview @POTUS45 after you, #1 TRUMP CHOICE, had just left Zee.Instead of discussing Biden’s reversal of Trump to give$450M F16s to Pak, it harped on non-issues. What say you @gautam_adani ? https://t.co/DVzy9piYtD