पाकिस्तान: इमरान खान घर के बाहर गैस मास्क पहने समर्थकों के बीच नजर आए, पुलिस एक्शन पर लाहौर हाई कोर्ट से भी मिली राहत

लाहौर: भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हालांकि, बुधवार को लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें कुछ राहत जरूर दी। पुलिस को गुरुवार तक कार्रवाई रोकने का आदेश दिया। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस कार्रवाई को चुनौती दी थी और अदालत से सरकार को इसे समाप्त करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

इन सबके बीच इमरान खान बुधवार को घर के बाहर उस समय गैस मास्क पहने समर्थकों के बीच नजर आए, जब पाक रेंजर्स और पुलिसकर्मियों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। इससे खान के समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई।

पुलिस और अन्य सुरक्षा अधिकारियों को जमान पार्क से जाते देखा गया जिसके बाद खान के समर्थकों ने जश्न मनाया और रेंजर्स का पीछा करते हुए नारे लगाए। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान तरहीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष खान गैस मास्क लगाए अपने आवास से बाहर निकले और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।

Imran khan seen wearing protective gas mask in his residence while his supporters are risking their lives on streets. #imrankhanPTI#ImranKhanArrest#Zaman_Park_Lahore#ZamanPark_under_attackpic.twitter.com/Ak0TTSt7YV