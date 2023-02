इमरान खान का बड़ा दावा- जनरल बाजवा चाहते थे कि मैं यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की निंदा करूं, भारत को लेकर कही ये बात

Highlights इमरान खान ने कहा कि बाजवा चाहते थे कि वो यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए रूस की निंदा करें। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए 'तटस्थ' रहने का फैसला किया। रूस-यूक्रेन युद्ध को लगभग सालभर पूरा होने को है।

इस्लामाबाद: पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को लेकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को बड़ा दावा किया। जियो न्यूज के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान ने सोमवार को दावा किया कि जनरल (सेवानिवृत्त) कमर जावेद बाजवा ने मॉस्को से लौटने के तुरंत बाद उनसे यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा करने को कहा था।

