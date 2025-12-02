'इमरान खान ज़िंदा और ठीक हैं': पाकिस्तान के पूर्व पीएम की बहन ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में उनसे मिलने के बाद दिया बयान | VIDEO

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन उज़मा ने उनकी मौत की अफवाहों के बीच रावलपिंडी की अदियाला जेल में उनसे मुलाकात की। जेल से निकलने के बाद, उज़मा खानम ने कन्फर्म किया कि इमरान खान ज़िंदा और ठीक हैं, जिससे उनकी सेहत को लेकर लग रही सभी अटकलों पर विराम लग गया।

जेल में उनसे मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा, "इमरान खान ठीक हैं, उनकी सेहत अच्छी है। उन्हें अकेले में रखा गया है, उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है।" हालांकि, उन्होंने दावा किया कि जेल में उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, और कहा कि अधिकारी उन्हें पूरे दिन उनके सेल में बंद रखते हैं।

उज़मा, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कई समर्थकों के साथ जेल के गेट तक गईं, ने कहा कि इमरान गुस्से से भरे हुए हैं। यह तब हुआ जब PTI के समर्थक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अदियाला जेल के बाहर पूर्व प्रधानमंत्री के मिलने के अधिकार पर लगी रोक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

After nearly one month, Imran Khan’s sister was finally allowed to meet him today. “Imran Khan’s health is perfectly fine. However, he said that they are subjecting him to mental torture, and that Asim Munir is responsible for all of this.” Dr. Uzma.#FreeImranKhanpic.twitter.com/YbFvlQIPjS — PTI USA Official (@PTIOfficialUSA) December 2, 2025

इमरान खान अगस्त 2023 से भ्रष्टाचार के आरोप में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। इस बीच, रावलपिंडी में बुधवार तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। पिछले हफ्ते, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर के साथ अदियाला जेल के बाहर पाकिस्तानी पुलिस वालों ने बदसलूकी की थी, जब उन्होंने खान से मिलने की कोशिश की थी।

Web Title: 'Imran Khan Alive & Well': Ex-Pakistan PM's Sister Kills Rumours After Visiting Him In Rawalpindi's Adiala Jail