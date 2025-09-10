Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन जंग का पोलैंड में असर, रूसी ड्रोन हमले के बाद वारसॉ एयरपोर्ट बंद
By अंजली चौहान | Updated: September 10, 2025 08:53 IST2025-09-10T08:51:25+5:302025-09-10T08:53:12+5:30
Russia-Ukraine War:एफएए ने कहा कि पोलैंड के दक्षिण-पूर्व में स्थित रेज़्ज़ोव-जैसियोन्का हवाई अड्डा, जो यूक्रेन के लिए यात्रियों और हथियारों के परिवहन का केन्द्र है, उन हवाई अड्डों में शामिल है जिन्हें अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।
Russia-Ukraine War:रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर अब उसके पड़ोसी देशों पर हो रहा है। पोलिश सेना ने बुधवार को दावा किया कि उसने यूक्रेन पर रूसी हमले के दौरान अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले ड्रोन को मार गिराया। पोलैंड के ऑपरेशनल कमांड ने एक्स पर एक बयान पोस्ट किया, "यूक्रेन स्थित लक्ष्यों पर हमले करने वाले रूसी संघ के आज के हमले के दौरान, ड्रोन-प्रकार की वस्तुओं द्वारा हमारे हवाई क्षेत्र का बार-बार उल्लंघन किया गया। इन वस्तुओं की पहचान करने और उन्हें बेअसर करने के लिए एक ऑपरेशन चल रहा है।"
इससे पहले, समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि रूस द्वारा पोलिश सीमा के पास यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों पर हवाई हमले करने के बाद पोलैंड के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बुधवार तड़के पोलिश और संबद्ध विमानों को तैनात किया गया था। यूरोपीय देश ने वारसॉ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित चार हवाई अड्डों को भी बंद कर दिया है। एफएए नोटिस में दिखाया गया है कि अन्य तीन बंद हवाई अड्डे रेज़ज़ोव-जसियोंका हवाई अड्डा, वारसॉ मोडलिन हवाई अड्डा, ल्यूबेल्स्की हवाई अड्डा हैं।
पोलिश सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल कमांड ने एक्स पर कहा, "पोलिश और सहयोगी विमान हमारे हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं, जबकि ज़मीनी वायु रक्षा और रडार टोही प्रणालियों को उच्चतम स्तर की तैयारी में रखा गया है।"
अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन की वेबसाइट पर एक नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) में कहा गया है कि वारसॉ चोपिन हवाई अड्डा "राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित अनियोजित सैन्य गतिविधि के कारण" बंद कर दिया गया है।
❗️🇷🇺⚔️🇺🇦🇵🇱 - Fighter jets are active over Lublin in eastern Poland, with Polish and allied aircraft responding to Russian suicide drones reportedly breaching Polish airspace, a NATO member state.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 10, 2025
A Notice-to-Airmen (NOTAM) has been issued for Warsaw International Airport and… pic.twitter.com/JHV3XBsr8Y
इससे पहले, यूक्रेन की वायु सेना ने कहा था कि रूसी ड्रोन नाटो-सदस्य पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुस आए हैं, जिससे ज़मोस्क शहर को खतरा पैदा हो गया है। बाद में इस बयान को वायु सेना के टेलीग्राम चैनल से हटा दिया गया। यह बयान पोलिश राष्ट्रपति करोल नवरोकी द्वारा मंगलवार को दी गई चेतावनी के बाद आया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में संघर्ष के बाद अन्य देशों पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। नवरोकी ने हेलसिंकी में फ़िनिश राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा, "हमें व्लादिमीर पुतिन के अच्छे इरादों पर भरोसा नहीं है।"
यूक्रेन की वायु सेना के अनुसार, 0000 GMT तक, पोलैंड की सीमा से लगे वोलिन और लविव के पश्चिमी क्षेत्रों सहित यूक्रेन का अधिकांश भाग कई घंटों तक हवाई हमले की चेतावनी के अधीन रहा।