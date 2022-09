PM Modi Birthday: 'मैं जानता हूं कल आपका जन्मदिन है, फिर भी विश नहीं करूंगा...' आखिर क्यों राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से कही यह बात

PM Modi Birthday: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने ‘‘प्रिय मित्र’’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को उनके जन्मदिन से पहले ‘‘शुभकामनाएं’’ दीं। दोनों नेताओं ने शुक्रवार को यहां शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन से इतर वार्ता की।

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में हैं। मोदी शनिवार को 72 साल के हो जाएंगे। इस साल फरवरी में यूक्रेन संघर्ष छिड़ने के बाद अपनी पहली मुलाकात में पुतिन ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दीं।

Watch | Russian President #VladimirPutin extends best wishes to PM @narendramodi ahead of his birthday tomorrow.#SCOSummit2022pic.twitter.com/86dfnB0PRJ