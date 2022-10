'मैं कंजरवेटिव पार्टी का लीडर और आपका अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए खड़ा हूं', ब्रिटेन के लोगों से बोले ऋषि सुनक

Highlights कहा- कंजरवेटिव पार्टी का नेता और ब्रिटेन का अगला पीएम बनने के लिए खड़ा हूं ऋषि सुनक ने कहा, मेरा रिकॉर्ड अपने काम को डिलीवर करने का रहा है

लंदन: आर्थिक और सियासी संकट का सामना कर रहे ब्रिटेन को नई उम्मीद की तलाश है। लिज ट्रस के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद यूनाइटेड किंगडम का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ब्रिटेन के लोग इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं। रविवार को ऋषि सुनक की ओर से यह कहा गया है कि वह कंजरवेटिव पार्टी का नेता और ब्रिटेन का अगला पीएम बनने के लिए मैदान पर खड़े हैं।

ब्रिटेन के पूर्व वित्तमंत्री ने कहा, मैं कंजरवेटिव पार्टी का लीडर और आपका अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए खड़ा हूं। यूके एक महान देश है, लेकिन वह गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा अब हमारी पार्टी का निर्णय ब्रिटेन की जनता को अवसर प्रदान करेगा।

सुनक ने ब्रिटेन की जनता को संबोधित करते हुए कहा, मैं कठिन परिस्थिति में आपके चांसलर के रूप में अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में सफल रहा। लेकिन अब जो चुनौतियां हैं वे ज्यादा बड़ी हैं। यदि हम सही निर्णय लेते हैं तो इस चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। उन्होंने कहा, मेरा रिकॉर्ड अपने काम को डिलीवर करने का रहा है। मेरे पास इस चुनौती को दूर करने के लिए स्पष्ट योजना है।

उन्होंने कहा, 2019 के अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों को मैं डिलीवर करूंगा। ब्रिटेन के पीएम उम्मीदवार ने कहा, मैं जिस सरकार का नेतृत्व करूंगा वह ज्यादा उत्तरदायी और पेशेवर होगी। उन्होंने मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप समस्या के समाधान के लिए मुझे अवसर देंगे। अगले आम चुनाव में अपनी पार्टी और देश का नेतृत्व करने के लिए मुझे मेरे काम पर भरोसा है।

The United Kingdom | "I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister," states Former British Finance Minister Rishi Sunak.



Liz Truss resigned as the British PM on October 20th. pic.twitter.com/95Mx9tB7Q4