अमेरिका ने किस तरह किया गया ईरान पर हमला, पेंटागन ने ट्रम्प की योजना का किया खुलासा

वाशिंगटन डीसी: अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने रविवार को ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों को "अविश्वसनीय और जबरदस्त सफलता" करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने तिहरे हमलों से तेहरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को नष्ट कर दिया। शीर्ष अमेरिकी सैन्य अधिकारी जनरल डैन केन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस ऑपरेशन में 14 बंकर-बस्टर बम, दो दर्जन से अधिक टॉमहॉक मिसाइलों और 125 से अधिक सैन्य विमानों का इस्तेमाल किया। हालांकि, हेगसेथ ने कहा कि हमलों का उद्देश्य सत्ता परिवर्तन नहीं था। हेगसेथ ने संवाददाताओं से कहा, "ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं नष्ट हो गई हैं।" उन्होंने कहा कि हमलों का लक्ष्य ईरानी सैनिक या लोग नहीं थे।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बोलें तो दुनिया को सुनना चाहिए। हेगसेथ ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रम्प ने जो ऑपरेशन की योजना बनाई थी वह साहसिक और शानदार थी, जिसने दुनिया को दिखाया कि अमेरिकी प्रतिरोध वापस आ गया है। जब यह राष्ट्रपति बोलता है, तो दुनिया को सुनना चाहिए।" उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प "शांति चाहते हैं और ईरान को वह रास्ता अपनाना चाहिए"।

उन्होंने कहा, "यह मिशन शासन परिवर्तन के बारे में नहीं था और न ही रहा है। राष्ट्रपति ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम और हमारे सैनिकों और हमारे सहयोगी इजरायल की सामूहिक आत्मरक्षा से हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए उत्पन्न खतरों को बेअसर करने के लिए एक सटीक ऑपरेशन को अधिकृत किया था।"

पेंटागन ने आगे कहा कि अमेरिकी सेना ने अमेरिकी बमवर्षकों को बचाने के लिए छल, कपट और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने 14 बंकर-बस्टर बम गिराए। हमलों की घोषणा करते हुए डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को कहा कि कई अन्य लक्ष्य बचे हैं, और यदि शीघ्र शांति नहीं आई तो अमेरिका उन पर भी हमला कर सकता है।

