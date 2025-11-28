Hong Kong Fire: भीषण आग की चपेट में दर्जनों जिंदगियां, हांगकांड में इमारतों में लगी आग में मरने वालों की संख्या 94 हुई, कई लोग अब भी लापता
By अंजली चौहान | Updated: November 28, 2025 09:38 IST2025-11-28T09:38:15+5:302025-11-28T09:38:58+5:30
Hong Kong Fire: अधिकारियों ने बताया कि आग एक 32 मंजिला टावर के बाहरी मचान पर लगी। फिर यह इमारत के अंदर फैल गई और तेज़ हवाओं की वजह से छह अन्य टावरों तक पहुँच गई।
Hong Kong Fire: हांगकांग में कई इमारतों में लगी आग में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आग में मरने वालों की संख्या 94 हो गई है, जिससे यह शहर के हाल के इतिहास की सबसे भयानक आग में से एक बन गई है, जो 1996 के कॉव्लून आग से कहीं ज़्यादा भयानक है जिसमें 41 लोग मारे गए थे। फायरफाइटर्स दूसरे दिन भी काम करते रहे। वांग फुक कोर्ट कॉम्प्लेक्स के कुछ हिस्सों से अभी भी घना धुआं निकल रहा था, जबकि बचाव दल टॉर्च लेकर घर-घर जाकर खराब अपार्टमेंट की तलाशी ले रहे थे।
कैसे लगी इमारतों में आग
अधिकारियों ने बताया कि आग 32-मंज़िला टावर के बाहरी मचान पर लगी। फिर यह बिल्डिंग के अंदर फैल गई और तेज़ हवाओं की मदद से छह दूसरे टावरों तक फैल गई। कॉम्प्लेक्स में आठ बिल्डिंग हैं जिनमें लगभग 2,000 अपार्टमेंट और लगभग 4,800 लोग रहते हैं, जिनमें से कई बुज़ुर्ग हैं। पूरी साइट का रेनोवेशन चल रहा था।
आग ने बांस के मचान के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसे रेनोवेशन के दौरान बिल्डिंग के चारों ओर लपेटा गया था। हांगकांग में बांस का मचान आम है क्योंकि यह सस्ता, हल्का और तंग जगहों पर लगाने में आसान होता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह आसानी से जल जाता है और मेटल के मचान की तुलना में आग से कम सुरक्षित होता है।
कुछ बांस और दूसरे मटीरियल, जैसे प्लास्टिक की जाली और स्टायरोफोम कवर, जल्दी जल गए और शायद आग को फैलने में मदद की।
सरकारी अधिकारियों ने कहा कि वे अब इंडस्ट्री ग्रुप्स के साथ बांस के मचान को मेटल के मचान से बदलने पर चर्चा कर रहे हैं, जो ज़्यादा मज़बूत होता है और जलता नहीं है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अभी रेनोवेशन के तहत सभी हाउसिंग एस्टेट की जांच की जाएगी ताकि यह पक्का हो सके कि कंस्ट्रक्शन मटीरियल सुरक्षा स्टैंडर्ड को पूरा करता है।
जांच जारी
पुलिस ने हत्या के शक में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि बाहरी दीवारों पर इस्तेमाल किए गए कुछ मटीरियल शायद आग से बचने के नियमों को पूरा नहीं करते थे। हांगकांग की एंटी-करप्शन एजेंसी ने भी रेनोवेशन प्रोजेक्ट की जांच शुरू कर दी है।