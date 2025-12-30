बांग्लादेश की एक फैक्ट्री में एक हिंदू मज़दूर को उसके साथी ने गोली मारी, 2 हफ़्ते में यह तीसरी ऐसी हत्या

यह घटना सोमवार को शाम करीब 6.45 बजे भालुका उपज़िला इलाके में लबीब ग्रुप की गारमेंट यूनिट सुल्ताना स्वेटर्स लिमिटेड में हुई। पीड़ित की पहचान बजेंद्र बिस्वास (42) के रूप में हुई है, जबकि आरोपी नोमान मियां (29) को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बांग्लादेश की एक फैक्ट्री में एक हिंदू मज़दूर को उसके साथी ने गोली मारी, 2 हफ़्ते में यह तीसरी ऐसी हत्या

ढाका:बांग्लादेश के मैमनसिंह ज़िले में एक फैक्ट्री के अंदर सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात एक हिंदू गारमेंट वर्कर की उसके साथी ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे पिछले दो हफ़्तों में इस इलाके में यह तीसरी हत्या की घटना हो गई है।

यह घटना सोमवार को शाम करीब 6.45 बजे भालुका उपज़िला इलाके में लबीब ग्रुप की गारमेंट यूनिट सुल्ताना स्वेटर्स लिमिटेड में हुई। पीड़ित की पहचान बजेंद्र बिस्वास (42) के रूप में हुई है, जबकि आरोपी नोमान मियां (29) को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस और चश्मदीदों के मुताबिक, दोनों आदमी फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात थे और फैक्ट्री के अंदर ही अंसार बैरक में रह रहे थे। बातचीत के दौरान, नोमान मियां ने कथित तौर पर मज़ाक में या हल्के-फुल्के अंदाज़ में बिस्वास पर सरकारी शॉटगन तान दी। कुछ ही देर बाद हथियार से गोली चल गई, और गोली बिस्वास की बाईं जांघ में लगी।

बिस्वास को तुरंत भालुका उपज़िला हेल्थ कॉम्प्लेक्स ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संबंधित पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मोहम्मद जाहिदुल इस्लाम ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और घटना में इस्तेमाल की गई शॉटगन ज़ब्त कर ली गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मैमनसिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है, और कानूनी कार्रवाई चल रही है।

इस हत्या से भालुका इलाके में तनाव बढ़ गया है। 18 दिसंबर को, इसी इलाके में दीपू चंद्र दास को कथित तौर पर पीटा गया, कपड़े उतारे गए और जलाकर मार डाला गया था, जिससे कम समय में इस क्षेत्र में हिंसक घटनाओं की बढ़ती संख्या को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
 

