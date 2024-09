Bangladesh: जेसोर जिले में हिंदू महिला से कथित तौर पर बलात्कार, फिर की हत्या, सामने आया वीडियो, देखें

Highlights इस भयावह घटना से भाटपारा गांव के निवासियों में आक्रोश फैल गया है, जो सबिता और उसके दुखी परिवार के लिए शीघ्र न्याय की मांग कर रहे हैं। हाल के महीनों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक हमलों की रिपोर्टें बढ़ने से तनाव बढ़ गया है, कुछ लोगों ने स्थिति को नरसंहार कहा है। यह घटना जेसोर जिले के अभयनगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई।

Bangladesh Viral Video: बांग्लादेश के जेसोर जिले में एक हिंदू महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। सूत्रों के अनुसार, पीड़िता की पहचान सबिता रानी डे के रूप में हुई है, जो 24 सितंबर की सुबह लगभग 8 बजे घास काटने के लिए भाटपारा गांव के एक खेत में जाने के बाद लापता हो गई थी।

चिंतित स्थानीय लोगों की घंटों की खोज कल रात दुखद रूप से समाप्त हो गई जब सबिता का शव एक स्थानीय निवासी रमज़ान शेख के सेप्टिक टैंक में पाया गया। ग्रामीणों के अनुसार, उनका मानना ​​है कि शेख ने महिला के साथ बलात्कार किया और उसके शव को छिपाने से पहले उसकी हत्या कर दी। इस खोज के बाद, रमज़ान शेख क्षेत्र से भाग गया और अब फरार है।

इस भयावह घटना से भाटपारा गांव के निवासियों में आक्रोश फैल गया है, जो सबिता और उसके दुखी परिवार के लिए शीघ्र न्याय की मांग कर रहे हैं। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि यह हत्या क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यकों द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा और उत्पीड़न की व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा थी। हाल के महीनों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक हमलों की रिपोर्टें बढ़ने से तनाव बढ़ गया है, कुछ लोगों ने स्थिति को नरसंहार कहा है।

यह घटना जेसोर जिले के अभयनगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई। पुलिस ने संदिग्ध रमजान शेख को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हालाँकि, गिरफ्तारी या जघन्य अपराध के पीछे के संभावित उद्देश्यों के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अधिकारी कथित बलात्कार और हत्या में शेख की संलिप्तता के बारे में स्थानीय लोगों द्वारा किए गए दावों की भी जांच कर रहे हैं।

#Pogrom is going on in #Bangladesh.



A Hindu woman is allegedly raped and murdered in #Jessore district.



On the morning of 24/09/2024, around 8 AM, Sabita Rani Dey went to cut grass in the field.



She went missing.



Yesterday night, her dead body was recovered from the septic… pic.twitter.com/cNArcHcVS0