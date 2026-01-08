Hindu Man Dipu Das Lynching case: बांग्लादेशी हिंदू व्यक्ति दीपू दास की लिंचिंग के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार

ढाका:बांग्लादेश पुलिस ने दीपू चंद्र दास की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या करने के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दीपू चंद्र दास एक अल्पसंख्यक हिंदू गारमेंट वर्कर थे, जिनकी ईशनिंदा के आरोपों पर हत्या कर दी गई थी। इस हमले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई है और देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लेकर बढ़ती चिंताओं को हवा मिली है।

अधिकारियों ने आरोपी की पहचान यासीन अराफ़ात के रूप में की है, जो एक पूर्व टीचर है और माना जाता है कि उसने हमले की साज़िश रचने और उसे अंजाम देने दोनों में अहम भूमिका निभाई थी।

दीपू चंद्र दास के साथ क्या हुआ?

यह हत्या 18 दिसंबर को मैमनसिंह ज़िले में हुई थी। दास, 27 साल के, को कथित तौर पर उनके फ़ैक्ट्री सुपरवाइज़र ने इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उन्हें उनके काम की जगह से घसीटकर बाहर निकाला गया और एक गुस्से वाली स्थानीय भीड़ के हवाले कर दिया गया।

भीड़ ने उन्हें पीट-पीटकर मार डाला, उनके शव को एक पेड़ से लटका दिया और आग लगा दी। जांचकर्ताओं का कहना है कि उनके कई सहकर्मियों ने भी इस हमले में हिस्सा लिया था। पुलिस ने बताया कि अराफ़ात हत्या के तुरंत बाद इलाके से भाग गया और छिप गया। उसे गुरुवार को गिरफ्तार किया गया।

अधिकारियों के अनुसार, अराफ़ात ने समुदाय में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके भीड़ को जल्दी से इकट्ठा किया और उकसाया, जिससे ईशनिंदा के आरोप ने एक जानलेवा भीड़ के हमले का रूप ले लिया। जांचकर्ताओं का आरोप है कि अराफ़ात ने न सिर्फ़ हिंसा भड़काई, बल्कि दास को खींचकर पास के एक चौराहे पर ले गया, जहाँ उसे फाँसी दी गई और आग लगा दी गई।

अराफ़ात की गिरफ्तारी के साथ, इस मामले में हिरासत में लिए गए लोगों की कुल संख्या 11 हो गई है। पुलिस ने पहले चल रही जांच के तहत 10 अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया था।

