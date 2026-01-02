Germany Fire Accident: बर्लिन में तेलंगाना के ऋतिक रेड्डी के घर में लगी आग, बचने के लिए अपार्टमेंट से कूदा युवक; मौत

Germany Fire Accident: जर्मनी के बर्लिन के पास ब्रैंडेनबर्ग में एक भारतीय की मौत की दुखद घटना घटित हुई है। बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर को जर्मनी में आग लगने की एक घटना में भारतीय छात्र 25 साल के ऋतिक रेड्डी की मौत हो गई। वह तेलंगाना के जनगांव जिले के मलकापुर गांव के रहने वाले थे। बुधवार रात को जर्मनी की राजधानी बर्लिन के पास ब्रैंडेनबर्ग में रेड्डी के घर में भीषण आग लग गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आग तेजी से फैल गई और पूरे अपार्टमेंट में फैल गई। रिपोर्ट के अनुसार, आग से बचने के लिए रेड्डी अपने अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल से कूद गए और उनके सिर में चोटें आईं।

उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, इलाज के दौरान चोटों के कारण उनकी मौत हो गई। खास बात यह है कि वह जनवरी के दूसरे हफ्ते में संक्रांति पर अपने गृहनगर आने वाले थे। भारतीय छात्र के परिवार को इस दुखद घटना की जानकारी दे दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, रेड्डी जून 2023 में जर्मनी के मैगडेबर्ग गए थे। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, वह पॉट्सडैम में यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप फॉर एप्लाइड साइंसेज में मास्टर डिग्री कर रहे थे। बताया जाता है कि उन्होंने 2022 में वाग्देवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया था। जर्मन अधिकारियों ने आग लगने के सही कारण का पता लगाने के लिए मामले की जांच शुरू कर दी है।

रेड्डी के परिवार ने विदेश मंत्रालय (MEA) और जर्मनी में भारतीय दूतावास से उनके पार्थिव शरीर को यूरोपीय देश से वापस लाने में मदद करने का अनुरोध किया है।

𝐓𝐞𝐥𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐚 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐣𝐮𝐦𝐩𝐬 𝐨𝐟𝐟 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲 𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐜𝐚𝐩𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐞, 𝐝𝐢𝐞𝐬



A student from Telangana’s Jangaon district died in a fire accident in Germany after attempting to escape the blaze by jumping from his apartment,… pic.twitter.com/nirQo0K25H — IndiaToday (@IndiaToday) January 2, 2026

पिछले महीने, तेलंगाना के दो छात्रों की अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के रहने वाले थे। कथित तौर पर B.Tech. करने के बाद, वे अमेरिका चले गए और एक अपार्टमेंट में साथ रहने लगे। यह दुर्घटना 28 दिसंबर को हुई थी। मृतकों की पहचान कडियला ​​भावना और पी मेघना रानी के रूप में हुई थी।

Web Title: Germany Fire breaks out at Telangana man Rithik Reddy house in Berlin young man jumps from apartment to escape dies