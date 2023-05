तोशखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान दोषी करार

Highlights तोशखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी करार दिया गया है। मंगलवार को खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसके कारण पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। उनकी गिरफ्तारी के बाद पीटीआई ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया।

इस्लामाबाद: तोशखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी करार दिया गया है। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए उपहारों को बेचने के बाद प्राप्त धन की घोषणा करने में विफल रहने के बाद चुनाव आयोग द्वारा खान के खिलाफ तोशखाना मामला दर्ज किया गया था। मंगलवार को खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसके कारण पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए।

