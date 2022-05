श्रीलंका में पेट्रोल के बाद गंभीर हुई खाद्य पदार्थों की समस्या, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देशवासियों के लिए जारी किया अलर्ट

Highlights श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि देश में भोजन की कमी भी हो सकती है विक्रमसिंघे ने कहा कि वो खाद्यान की पैदावारा को बढ़ाने के लिए उर्वरक को खरीदेने का प्रयास कर रहे हैं पीएम विक्रमसिंघे ने कहा मैं पूरी ईमानदारी से जनता के सामने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करता हूं

कोलंबो:श्रीलंका सरकार ने देशवासियों को पहले पेट्रोल भंडार खत्म होने की चेतावनी दी थी, अब प्रधानमंत्री ने उससे भी बढ़कर एक नई और भयानक परेशानी के खिलाफ जनता को तैयार रहने के लिए कहा है।

प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देशवासियों को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आगामी दिनों में देश में भोजन की कमी भी हो सकती है।

श्रीलंकाई पीएम विक्रमसिंघे ने अपनी अपील में कहा कि वो देश में खाद्यान की पैदावारा को बढ़ाने के लिए अगले कृषि अवधि के लिए पर्याप्त उर्वरक को खरीदेने का प्रयास कर रहे हैं।

समाचार एजेंसी 'रायटर्स' के मुताबिक इससे पहले पिछले साल अप्रैल में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाले सभी रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण कृषि खाद्यानों की पैदावार में भारी गिरावट आ गई थी।

श्रीलंका के नवनियुक्त प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस मामले में गुरुवार को ट्वीट करते हुए कहा, "हालांकि इस कृषि याला (मई-अगस्त) सीजन के लिए जरूरी उर्वरक हमें समय से नहीं मिल पाई है लेकिन कृषि महा (सितंबर-मार्च) सीजन के लिए हम उर्वरक के पर्याप्त स्टॉक जुटाने का प्रबंध कर रहे हैं।"

4. Impending Food shortage (A):



While the ministry of Agriculture would take the lead, all MPs should unite to implement a programme to increase the cultivation of the necessary crops and address the the impending food shortage with appropriate mechanisms. #SriLanka