Ajay Banga: मास्टर कार्ड के पूर्व CEO अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए जो बाइडन ने किया नामित

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने गुरुवार को कहा कि वाशिंगटन मास्टरकार्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय बंगा को विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया जा रहा है, इसके वर्तमान प्रमुख डेविड मालपास ने जल्दी पद छोड़ने की योजना की घोषणा की।

विकास ऋणदाता ने अभी 29 मार्च तक चलने वाली प्रक्रिया में उम्मीदवार नामांकन स्वीकार करना शुरू कर दिया है, बैंक ने कहा है कि महिला उम्मीदवारों को "दृढ़ता से" प्रोत्साहित किया जाएगा। विश्व बैंक का अध्यक्ष आम तौर पर अमेरिकी होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख पारंपरिक रूप से यूरोपीय होता है।

President Joe Biden has announced that the United States is nominating former CEO of Mastercard Ajay Banga to be President of the World Bank: The White House



