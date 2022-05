यूक्रेन युद्ध हार गया है रूस, बोले पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन- चीन का रूस पर दाव लगाना गलत

By भाषा | Published: May 31, 2022 07:08 AM

पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने अपनी नयी किताब ‘‘हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड’’ के विमोचन के दौरान कहा कि मैं रूस की हार का अनुमान नहीं लगा रहा हूं बल्कि यह मेरा वास्तविक आकलन है कि रूस युद्ध हार गया है।

यूक्रेन युद्ध हार गया है रूस, बोले पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन- चीन का रूस पर दाव लगाना गलत