यूक्रेन संकट: यूरोपीय संघ 2022 के अंत तक रूसी तेल के आयात में 90 प्रतिशत कटौती करेगा, सभी सदस्य देश सहमत हुए

By भाषा | Published: May 31, 2022 09:38 AM

यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि दंडात्मक कदम वर्ष के अंत तक रूस से ईयू के लिए तेल आयात में प्रभावी रूप से लगभग 90 प्रतिशत की कटौती करेगा।

