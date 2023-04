बीजिंग: शी जिनपिंग से मिले इमैनुएल मैक्रॉन, ट्वीट कर कहा- मुझे विश्वास है कि शांति निर्माण में चीन की बड़ी भूमिका है

Highlights फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। मैक्रॉन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि शांति निर्माण में चीन की बड़ी भूमिका है।

बीजिंग: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। समाचार एजेंसी एएनआई ने एएफपी के हवाले से यह जानकारी साझा की। वहीं, मैक्रॉन ने ट्वीट करते हुए लिखा, "मुझे विश्वास है कि शांति निर्माण में चीन की बड़ी भूमिका है। मैं इसी पर चर्चा करने, आगे बढ़ने के लिए आया हूं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हम अपने व्यवसायों, जलवायु और जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा के बारे में भी बात करेंगे।"

"I am convinced that China has a major role to play in building peace. This is what I have come to discuss, to move forward on. With President XI Jinping, we will also talk about our businesses, the climate and biodiversity, and food security," tweets French President Emmanuel…