Earthquake hits Mexico: मेक्सिको में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, पूरे इलाके में झटके महसूस किए गए

नई दिल्ली: जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) ने बताया कि शुक्रवार को दक्षिणी मेक्सिको के गुरेरो राज्य में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। GFZ ने बताया कि भूकंप 10 किमी (6.21 मील) की गहराई पर था। मेक्सिको की नेशनल सीस्मोलॉजिकल एजेंसी के अनुसार, भूकंप का केंद्र गुरेरो के दक्षिणी राज्य में सैन मार्कोस शहर के पास, अकापुल्को के प्रशांत तट रिसॉर्ट के पास था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि भूकंप 21.7 मील (35 किलोमीटर) की गहराई पर, गुरेरो के रैंचो विएजो से 2.5 मील उत्तर-उत्तर-पश्चिम में आया, जो अकापुल्को से लगभग 57 मील उत्तर-पूर्व में पहाड़ों में है।

भूकंप के झटके इतने तेज़ थे कि ऊंची इमारतों पर असर पड़ा

हालांकि नुकसान का पूरा आकलन अभी बाकी था, लेकिन शुरुआती रिपोर्टों से पता चला कि भूकंप के झटके इतने तेज़ थे कि ऊंची इमारतों और ऐतिहासिक इलाकों पर असर पड़ा, जिससे राजधानी की कमज़ोरी सामने आई। इसके अलावा, भूकंप के झटके अकापुल्को के तटीय इलाकों से लेकर घनी आबादी वाले शहर के सेंटर तक महसूस किए गए, जो मेक्सिको के टेक्टोनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र में भूकंप के खतरे को दिखाता है।

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने यह कहा

हालांकि, मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने राज्य के गवर्नर से बात करने के बाद X पर कहा कि ग्युरेरो में तुरंत किसी नुकसान की खबर नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि राजधानी मेक्सिको सिटी में भी किसी नुकसान की खबर नहीं है। वह सुबह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोल रही थीं, तभी भूकंप के अलार्म बजने लगे, और राष्ट्रपति शांति से पत्रकारों के साथ बाहर निकल गईं।

भूकंप से दक्षिणी और मध्य मेक्सिको को हिला

तेज़ भूकंप ने दक्षिणी और मध्य मेक्सिको को हिला दिया, जिससे राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम की नए साल की पहली प्रेस ब्रीफिंग बीच में ही रुक गई, क्योंकि भूकंप के अलार्म बजने लगे थे। मेक्सिको सिटी और अकापुल्को में रहने वाले लोग और टूरिस्ट भूकंप शुरू होते ही सड़कों पर भाग गए। भूकंप की खबर मिलते ही, मेक्सिको सिटी के अधिकारियों ने स्टैंडर्ड सेफ्टी चेक किए, और शीनबाम ने पुष्टि की कि भूकंप की वजह से राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है।



