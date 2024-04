Earthquake in Taiwan: भूकंप से दहली ताइवान की धरती; 7.7 तीव्रता के झटके से कई इमारतें ढही, जापान-फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी

Earthquake in Taiwan: ताइवान में करीब 25 सालों बाद सबसे खतरनाक भूकंप ने बुधवार को लोगों की नींद उड़ा दी। 3 अप्रैल की सुबह आए 7.7 तीव्रता वाले भूकंप के कारण देश में कई इमारतें जमीदोज हो गई। ताइवान में भूकंप इतना तेज आया कि जापान और फिलीपींस में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। और तटीय इलाकों को खाली करने का आदेश दिया।

यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) ने कहा कि भूकंप की तीव्रता 7.4 थी, जिसका केंद्र ताइवान के हुलिएन शहर से 18 किलोमीटर दक्षिण में 34.8 किलोमीटर की गहराई पर था।

जबकि जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि भूकंप की तीव्रता 7.7 थी। ताइपे के भूकंप विज्ञान अधिकारी ने कहा कि ताइवान में यह भूकंप "25 वर्षों में सबसे शक्तिशाली" है।

