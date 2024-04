ताइवान के हुआलिएन शहर में एक महीने में दूसरी बार आया भूकंप, नहीं हुई कोई हानि

Highlights Eartquake in Taiwan: ताइवान के इस शहर में आया फिर से भूकंप Eartquake in Taiwan: लेकिन अच्छी बात ये रही है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है Eartquake in Taiwan: इससे पहले आए भूकंप में 17 लोग की मृत्यु हो गई थी

Eartquake in Taiwan: ताइवान के हुआलिएन में सोमवार को 5.5 तीव्रता से तेज भूकंप आया है, यह देश के पूर्वी हिस्से में स्थित है। हालांकि अभी मानसून विभाग से किसी भी दुर्घटना या किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। इस बात की जानकारी रॉयटर्स ने दी है।

भूकंप से राजधानी ताइपे में इमारतें हिल गईं। मौसम प्रशासन ने कहा कि भूकंप की गहराई 10 किमी (6.2 मील) थी। इस महीने की शुरुआत में ताइवान के हुआलिएन में 7.2 तीव्रता का भूकंप आने से कम से कम 14 लोगों की मौत हुई थी और तब से ताइवान को सैकड़ों झटके महसूस हुए हैं।

#Taiwan | A 5.5 magnitude earthquake struck Taiwan';s eastern county of Hualien on Monday, the island's weather administration said. The quake shook buildings in the capital, Taipei. Earlier this month at least 14 people died after a 7.2 magnitude earthquake hit Hualien. pic.twitter.com/bCJS0ICv3S