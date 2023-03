इक्वाडोर में शक्तिशाली भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 थी तीव्रता, अब तक 12 लोगों की हुई मौत

Highlights शनिवार को इक्वाडोर में आए भूकंप में 12 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह भूकंप उत्तरी पेरू में महसूस किए गए है। इस बीच राष्ट्रपति गुलेरमो लासो ने ट्वीट कर लोगों से शांति की अपील की है।

क्वीटो (इक्वाडोर): दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर (Ecuador) में शनिवार को शक्तिशाली भूकंप (Earthquake) से कम से कम 12 व्यक्तियों की मौत हो गई। भूकंप के तेज झटके में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और लोग सड़कों की ओर भागे। ‘यूएस जियोलॉजिकल सर्वे’ ने देश के तटीय गुयास क्षेत्र में 6.7 की तीव्रता वाले भूकंप की सूचना दी है।

इससे पहले तुर्की में भी जबरदस्त भूकंप आया था जिसमें 50 हजार लोगों की जान चली गई है और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए है। हालांकि तुर्की में बचाव कार्य अभी भी जारी है और प्रभावित शहरों को पटरी पर लाने की कोशिश भी की जा रही है।

भूकंप का केंद्र इक्वाडोर के दूसरे सबसे बड़े शहर गुआयाकिल से लगभग 50 मील (80 किलोमीटर) दक्षिण में केंद्रित था। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में लोगों को गुआयाकिल की सड़कों पर इकट्ठा होते देखा जा सकता है। भूकंप के झटके उत्तरी पेरू में भी महसूस किए गए। राष्ट्रपति गुलेरमो लासो ने ट्वीट करके लोगों से शांति बनाये रखने की अपील की है।

