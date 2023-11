Dubai Flood: भारी बारिश के चलते दुबई हुआ जलमग्न, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, सोशल मीडिया पर दृश्य वायरल

Highlights भारी बारिश के चलते दुबई की सड़कें जलमग्न हो गईं और उनमें पानी भर गया निवासियों को बाढ़ के दौरान समुद्र तटों से दूर रहने और घर के अंदर रहने की चेतावनी दी गई दुबई में लोगों ने भारी बारिश के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए

दुबई: संयुक्त अरब अमीरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और तूफान के बाद, दुबई की सड़कें जलमग्न हो गईं और उनमें पानी भर गया। निवासियों को बाढ़ के दौरान समुद्र तटों से दूर रहने और घर के अंदर रहने की चेतावनी दी गई, जबकि परिवहन और विमान संचालन भी बाधित हो गया। दुबई में लोगों ने भारी बारिश के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। चूंकि संयुक्त अरब अमीरात में शुक्रवार सुबह भारी बारिश हुई, दुबई पुलिस ने मोटर चालकों को चेतावनी दी कि अगर बारिश के कारण उनके वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो वे आवश्यक सावधानी बरतें।

पुलिस ने बीमा का दावा करने के लिए पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाने से पहले किसी भी क्षति की तस्वीर लेने या वीडियोटेप करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह एडवाइजरी भारी बारिश और तूफान के बाद आई है जिसने संयुक्त अरब अमीरात के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया है।

🛑 #Dubai / #Flood situation: After #SaudiArabia, #Qatar and Bahrain due to western winds, torrential rain in the city of Dubai in the United Arab Emirates, #flood situation in low-lying areas.. There is a possibility of heavy rains in different areas of #Pakistan next week.… pic.twitter.com/lDc3O0T5VL — PakWeather.com (@Pak_Weather) November 17, 2023

मोटर चालकों को दुबई पुलिस के संपूर्ण सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाता है, जिसमें गति धीमी करना, सड़क के किनारे से सुरक्षित दूरी बनाए रखना, बेहतर दृश्यता के लिए लो-बीम हेडलाइट्स का उपयोग करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि विंडस्क्रीन और ब्रेक अच्छे कार्य क्रम में हैं।

#Alert | If vehicles experience damage due to weather fluctuations, it is important for drivers to document the damage by capturing a video or photo. Afterward, they should promptly go to the nearest police station and file a detailed report regarding the incident. pic.twitter.com/DJ7dFRrt7e — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) November 17, 2023

अगले कई दिनों के पूर्वानुमान के अनुसार आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और आगे भी बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को संचालक दुबई हवाई अड्डों के एक प्रतिनिधि के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात में मौसम के कारण दुबई के प्रमुख हवाई अड्डे पर कुछ उड़ान व्यवधान पैदा हुए हैं। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में प्रवक्ता के हवाले से कहा, "यूएई समयानुसार सुबह 10 बजे (0600 GMT) तक, आने वाली 13 उड़ानों को पड़ोसी हवाई अड्डों की ओर मोड़ दिया गया, जबकि छह बाहर जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी गईं।"

WATCH: Massive flooding after heavy rain in Dubai last night. pic.twitter.com/UQM1bI2gkf — Insider Corner (@insiderscorner) November 17, 2023

उन्होंने आगे कहा: "दुबई हवाईअड्डे हमारे ग्राहकों को किसी भी असुविधा को कम करने के लिए एयरलाइंस, नियंत्रण अधिकारियों और डीएक्सबी के अन्य सेवा भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है।" डीएक्सबी दुनिया भर में एक प्रमुख परिवहन केंद्र और दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। शुक्रवार तड़के हुई भारी बारिश ने अमीरात के आसपास परिवहन को बाधित कर दिया, लेकिन दुबई एयरशो, इस सप्ताह होने वाला एक प्रमुख उद्योग कार्यक्रम, आखिरी दिन योजना के अनुसार आगे बढ़ने के लिए तैयार था।

Web Title: Dubai Flood Heavy Rains In UAE Cause Waterlogging In Dubai, Police Issue Advisory