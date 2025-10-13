इज़राइल और हमास के बीच युद्धविराम के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पहली इजराइल यात्रा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा-मैंने 8वां युद्ध सुलझाया, वीडियो

Highlights यह पहली बार है जब हर कोई हैरान और रोमांचित है और शामिल होना सम्मान की बात है। आमतौर पर, अगर कोई जयकार कर रहा होता है, तो दूसरा नहीं। बड़े देशों, बहुत अमीर देशों और अन्य देशों के नेताओं से मिलेंगे।

न्यूयार्कः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपइजराइल के लिए रवाना हुए। इज़राइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते की घोषणा के बाद यह ट्रंप की पहली इजराइल यात्रा है। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही खास पल होने वाला है। हर कोई इस पल को लेकर बहुत उत्साहित है। यह एक बहुत ही खास घटना है। हर कोई एक साथ जयकार कर रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आमतौर पर, अगर कोई जयकार कर रहा होता है, तो दूसरा नहीं। दूसरा इसके विपरीत होता है। यह पहली बार है जब हर कोई हैरान और रोमांचित है और इसमें शामिल होना सम्मान की बात है।

हम एक अद्भुत समय बिताने वाले हैं और यह कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। एयर फ़ोर्स वन पर एक प्रेस गैगल के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सभी को खुश करेंगे। सब खुश हैं, चाहे वह यहूदी हों, मुसलमान हों या अरब देश इज़राइल के बाद हम मिस्र जा रहे हैं और हम सभी शक्तिशाली और बड़े देशों, बहुत अमीर देशों और अन्य देशों के नेताओं से मिलेंगे।

वे सभी इस समझौते में शामिल हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या इज़राइल और हमास के बीच युद्ध समाप्त हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि युद्ध समाप्त हो गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें विश्वास है कि इज़राइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौता कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह कायम रहेगा। इसके कायम रहने के कई कारण हैं।

लेकिन मुझे लगता है कि लोग इससे थक चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह मेरा आठवां युद्ध होगा जिसे मैंने सुलझाया है और मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच भी युद्ध चल रहा है। मैंने कहा, मुझे वापस आने तक इंतज़ार करना होगा। मैं एक और युद्ध कर रहा हूं। क्योंकि मैं युद्ध सुलझाने में माहिर हूं।

भारत और पाकिस्तान के बारे में सोचिए। उन कुछ युद्धों के बारे में सोचिए जो सालों से चल रहे थे। एक युद्ध 31 सालों से चल रहा था, एक 32 सालों से, एक 37 सालों से, जिसमें हर देश में लाखों लोग मारे जा रहे थे और मैंने उनमें से ज़्यादातर को एक दिन के अंदर ही निपटा दिया। यह बहुत अच्छा है। उन्होंने आगे कहा, "ऐसा करना मेरे लिए सम्मान की बात है।

मैंने लाखों लोगों की जान बचाई है। नोबेल समिति के प्रति पूरी ईमानदारी से कहूं तो यह 2024 के लिए था। यह (नोबेल शांति पुरस्कार) 2024 के लिए चुना गया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप अपवाद कर सकते हैं क्योंकि 2025 के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें हुईं जो पूरी हो चुकी हैं और महान हैं। लेकिन मैंने यह नोबेल के लिए नहीं किया। मैंने यह लोगों की जान बचाने के लिए किया।

मैंने कुछ युद्धों का निपटारा सिर्फ़ टैरिफ़ के आधार पर किया। उदाहरण के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच, मैंने कहा, अगर आप युद्ध लड़ना चाहते हैं और आपके पास परमाणु हथियार हैं, तो मैं आप दोनों पर भारी टैरिफ़ लगाऊंगा, जैसे 100 प्रतिशत, 150 प्रतिशत और 200 प्रतिशत... मैंने कहा कि मैं टैरिफ़ लगा रहा हूं। मैंने 24 घंटों में ही यह मामला सुलझा दिया।

