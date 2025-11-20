Epstein Files: राष्ट्रपति ट्रंप ने जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइल को पब्लिक करने वाले बिल पर किए हस्ताक्षर, जानें अब क्या होगा आगे
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 20, 2025 09:42 IST2025-11-20T09:42:17+5:302025-11-20T09:42:28+5:30
Epstein Files:अब, बिल के मुताबिक जस्टिस डिपार्टमेंट को एपस्टीन से जुड़ी सभी फाइलें और बातचीत, साथ ही 2019 में एक फेडरल जेल में उनकी मौत की जांच के बारे में कोई भी जानकारी 30 दिनों के अंदर जारी करनी होगी।
Epstein Files: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए, जो उनके प्रशासन को यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से संबंधित फाइल सार्वजनिक करने के लिए बाध्य करता है। ट्रंप ने लंबे समय तक इसका विरोध किया था लेकिन अंततः अपनी ही पार्टी के राजनीतिक दबाव के आगे झुक गए। ट्रंप पहले भी कई फाइल स्वयं जारी कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने की घोषणा करते हुए लिखा, ‘‘डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता एपस्टीन मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी अद्भुत सफलताओं से ध्यान भटकाया जा सके।’’
अब इस विधेयक के तहत न्याय विभाग को एपस्टीन से जुड़ी सभी फाइल, संचार और 2019 में एक संघीय जेल में उसकी मौत की जांच से संबंधित जानकारी 30 दिन के भीतर जारी करनी होगी। यह कदम उल्लेखनीय है क्योंकि पहले इन फाइल को सार्वजनिक करना मुश्किल प्रतीत हो रहा था।
ट्रंप प्रशासन ने फाइल जारी करने की समर्थक रहीं कोलोराडो की रिपब्लिकन सांसद लॉरेन बोएबर्ट को पिछले सप्ताह ही मामले पर चर्चा करने के लिए बुलाया था लेकिन वह अपने रुख से पीछे नहीं हटीं। सप्ताहांत में जब यह स्पष्ट हुआ कि संसद विधेयक पारित कर देगी तो ट्रंप ने अचानक अपना रुख नरम कर लिया।
यह विधेयक प्रतिनिधि सभा में 427-1 मत से पारित हुआ और सीनेट ने इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। एपस्टीन और ट्रंप मित्र थे लेकिन राष्ट्रपति ने बार-बार कहा है कि वह उसके अपराधों से अनजान थे तथा उससे बहुत पहले संबंध तोड़ चुके थे।