डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया 'गोल्ड कार्ड' वीजा प्रोग्राम, अमेरिकी नागरिकता पाने के लिए देने होंगे 10 लाख; जानें क्या है ये

Trump Gold Card: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नए गोल्ड कार्ड नागरिकता कार्यक्रम के लिए आवेदन शुरू किए हैं, जिसके तहत धनी विदेशी नागरिकों को बड़ी वित्तीय राशि जमा करने के बदले निवास और नागरिकता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक प्रतिभा और निवेश को आकर्षित करके अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

Trump Gold Card: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकता पाने की चाह रखने वालों के लिए एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है। ट्रंप ने नए गोल्ड कार्ड नागरिकता कार्यक्रम को लॉन्च किया है। जिसका आवेदन बुधवार दोपहर से शुरू हो गया है। उन्होंने एक इमिग्रेशन रास्ते का अनावरण किया, जिसे वह लंबे समय से अपने प्रशासन की व्यापक आर्थिक रणनीति के हिस्से के रूप में बढ़ावा दे रहे थे।

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने लॉन्च के महत्व पर जोर देते हुए लिखा, "संयुक्त राज्य सरकार का ट्रंप गोल्ड कार्ड आज यहाँ है! सभी योग्य और जांचे-परखे लोगों के लिए नागरिकता का सीधा रास्ता। बहुत रोमांचक! हमारी महान अमेरिकी कंपनियाँ आखिरकार अपनी अनमोल प्रतिभा को अपने पास रख पाएंगी। लाइव साइट 30 मिनट में खुल जाएगी!"

उनकी टिप्पणियों ने अमेरिकी कंपनियों को कुशल कर्मचारियों को बनाए रखने में मदद करने में कार्यक्रम की इच्छित भूमिका पर प्रकाश डाला। गोल्ड कार्ड नागरिकता पहल सितंबर में कार्यकारी आदेश 14351 के माध्यम से स्थापित ट्रंप गोल्ड कार्ड कार्यक्रम पर आधारित है, जिसने एक निवेशक-वीजा ढांचा बनाया है जिसे उच्च-नेट-वर्थ वाले व्यक्तियों के लिए अमेरिका में स्थायी निवास के लिए "तेज-ट्रैक" मार्ग प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

आदेश पर हस्ताक्षर करते समय, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "हम सैकड़ों अरबों डॉलर कमा रहे हैं। गोल्ड कार्ड सैकड़ों अरबों डॉलर लाएगा और कंपनियाँ कुछ ऐसे लोगों को रख पाएंगी जिनकी उन्हें जरूरत है। उन्हें विशेषज्ञता वाले लोगों की ज़रूरत है, महान विशेषज्ञता वाले लोगों की। यह संकेत देते हुए कि प्रशासन को उम्मीद है कि यह कार्यक्रम बड़े निवेश और विशेष प्रतिभा को आकर्षित करेगा।"

इस ढांचे के तहत, आवेदक तीन स्तरों में से चुन सकते हैं: व्यक्तिगत ट्रंप गोल्ड कार्ड, ट्रंप कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड और ट्रंप प्लेटिनम कार्ड, जिनमें से प्रत्येक के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता होती है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था में पर्याप्त पूंजी लाना है, जबकि त्वरित इमिग्रेशन प्रसंस्करण की पेशकश की जाती है। व्यक्तिगत आवेदकों के लिए, ट्रंप गोल्ड कार्ड के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक बार का, गैर-वापसी योग्य "उपहार" और अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) द्वारा लिया जाने वाला 15,000 अमेरिकी डॉलर का प्रसंस्करण शुल्क आवश्यक है।

आवश्यक या अत्यधिक कुशल कर्मचारियों के लिए त्वरित ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की चाह रखने वाले नियोक्ता ट्रंप कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें 15,000 अमेरिकी डॉलर के DHS शुल्क के अलावा 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान शामिल है। यह स्तर कर्मचारियों के बीच हस्तांतरणीय है, जो 5 प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क और DHS पृष्ठभूमि जांच के अधीन है।

उच्चतम स्तर, ट्रंप प्लेटिनम कार्ड, के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भुगतान के साथ-साथ 15,000 अमेरिकी डॉलर का प्रसंस्करण शुल्क आवश्यक है। यह प्राप्तकर्ताओं को हर साल 270 दिनों तक अमेरिका में रहने की अनुमति भी देता है, बिना विदेशी इनकम पर टैक्स दिए, जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एक और इंसेंटिव मिलता है। 

सभी टियर्स में, US डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेट को कुछ छोटे अतिरिक्त फीस देने पड़ सकते हैं, और प्रोसेसिंग फीस पूरी तरह से नॉन-रिफंडेबल होती है। एक बार एप्लीकेशन और फीस जमा हो जाने के बाद, यूनाइटेड स्टेट्स सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ (USCIS) आवेदक और उनके परिवार के सदस्यों (अगर शामिल हैं) के लिए एक पूरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन शुरू करता है। 

सफल वेरिफिकेशन के बाद, आवेदक को ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है जो अमेरिका में स्थायी निवास की अनुमति देता है।

