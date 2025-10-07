Trump Tariff: डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यम और भारी ट्रकों पर लगाया 25% टैरिफ, 1 नवंबर से होगा लागू

By अंजली चौहान | Updated: October 7, 2025 08:44 IST

Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि उनका प्रशासन 1 नवंबर, 2025 से अन्य देशों से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी मध्यम और भारी ट्रकों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। इस कदम से अमेरिकी ट्रकिंग उद्योग पर असर पड़ने की उम्मीद है, जो घरेलू माल ढुलाई का लगभग 73 प्रतिशत संभालता है।

Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनका प्रशासन 1 नवंबर, 2025 से दूसरे देशों से अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी मध्यम और भारी ट्रकों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, "1 नवंबर, 2025 से, दूसरे देशों से अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी मध्यम और भारी ट्रकों पर 25% की दर से टैरिफ लगाया जाएगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!" 

इस कदम से अमेरिकी ट्रकिंग उद्योग पर असर पड़ने की उम्मीद है, जो लगभग 73 प्रतिशत घरेलू माल ढुलाई का संचालन करता है।

ट्रकों पर यह नवीनतम आदेश, दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करने के बाद से राष्ट्रपति के टैरिफ शस्त्रागार में सबसे नया हथियार है। प्रशासन ने इस वर्ष विशिष्ट वस्तुओं पर कई नए आयात शुल्क लगाए हैं। प्रमुख नए शुल्कों में किसी भी ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा उत्पाद पर 100% का भारी टैरिफ शामिल है (घरेलू विनिर्माण संयंत्र बनाने वाली कंपनियों को छूट के साथ)।

अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों को कई घरेलू और औद्योगिक वस्तुओं पर भी उच्च लागत का सामना करना पड़ेगा, जिनमें सॉफ्टवुड लम्बर (10%), अपहोल्स्टर्ड फ़र्नीचर (25% से शुरू होकर 30% तक), और किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी (25% से शुरू होकर 50% तक बढ़ने वाला) के आयात पर नए शुल्क शामिल हैं। 

इसके अलावा, प्रशासन ने पहले स्टील, एल्युमीनियम और तांबे पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया था और 2025 की शुरुआत में आयातित ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ लागू किया था, जिससे वैश्विक व्यापार में और उथल-पुथल मच गई। 

इन क्षेत्र-विशिष्ट शुल्कों के अलावा, प्रशासन ने व्यापक टैरिफ उपाय भी लागू किए हैं। यूनिवर्सल बेसलाइन टैरिफ सभी गैर-प्रतिबंधित देशों से आने वाली अधिकांश वस्तुओं पर 10% टैरिफ लगाता है, जिसे अक्सर "लिबरेशन डे" टैरिफ (अप्रैल 2025 से प्रभावी) कहा जाता है।

बेसलाइन दर के ऊपर अतिरिक्त देश-विशिष्ट टैरिफ लगाए गए थे, जो उन देशों के लिए 10% से लेकर 40% से अधिक तक थे जिनके साथ अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार घाटा है। 

उदाहरण के लिए, चीन को कुल 34% टैरिफ दर का सामना करना पड़ा (जिसमें और वृद्धि देखी गई है), और यूरोपीय संघ को पारस्परिक प्रणाली के तहत 15% की दर का सामना करना पड़ा। भारत पर शुरू में 25% पारस्परिक टैरिफ लागू था, जिसे बाद में रूसी तेल आयात पर 25% अतिरिक्त जुर्माना लगाकर पूरक बना दिया गया, जिससे अधिकांश भारतीय वस्तुओं पर कुल टैरिफ 50% हो गया।

