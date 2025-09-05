डोनाल्ड ट्रंप ने टेक दिग्गजों को दिया व्हाइट हाउस में डिनर इनविटेशन, एलन मस्क को नहीं दिया न्योता
Donald Trump: इस साल की शुरुआत में मस्क और ट्रंप के बीच एक नए विधेयक को लेकर विवाद हुआ था और दोनों ने सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे पर काफी कड़ी टिप्पणियां की थीं।
Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को व्हाइट हाउस में प्रौद्योगिकी जगत के दिग्गजों के एक समूह की मेजबानी की और उनकी कंपनियों द्वारा देश में किए जा रहे निवेश की जानकारी ली। ट्रंप ने एक लंबी मेज के चारों ओर बैठे इन दिग्गजों को ‘‘ बेहद बुद्धिमान’’ करार दिया। विभिन्न कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ट्रंप की तारीफ कर रहे थे और तकनीकी प्रगति से जुड़ी आकांक्षाओं पर चर्चा कर रहे थे, वहीं ट्रंप का पूरा ध्यान निवेश पर था।
उन्होंने मेज के चारों ओर घूमकर इन अधिकारियों से पूछा कि वे देश में कितना निवेश कर रहे हैं। मेटा के सह संस्थापक मार्क जकरबर्ग ट्रंप के दाहिनी ओर बैठे थे। जकरबर्ग ने कहा कि वह करीब 600 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश कर रहे हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने भी 600 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश करने की बात कही, वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने 250 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का अनुमान व्यक्त किया।
इन लोगों से मुखातिब होने के बाद ट्रंप ने प्रश्न किया ‘‘ माइक्रोसॉफ्ट का क्या?’’ इस पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने कहा निवेश 80 अरब डॉलर प्रति वर्ष के करीब है। ट्रंप ने यह राशि सुन कर कहा, ‘‘अच्छा है, काफी अच्छा।’’ मेहमानों की इस सूची में ट्रंप के करीबी रहे एलन मस्क शामिल नहीं थे।
इस साल की शुरुआत में मस्क और ट्रंप के बीच एक नए विधेयक को लेकर विवाद हुआ था और दोनों ने सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे पर काफी कड़ी टिप्पणियां की थीं। मेहमानों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में मस्क के प्रतिद्वंद्वी रहे ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन और पेमेंट प्रॉसेसिंग कंपनी ‘शिफ्ट4’ के संस्थापक जेरेड इसाकमैन भी शामिल थे।