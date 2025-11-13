US Shutdown: ट्रंप ने अमेरिकियों को दी राहत, सबसे लंबे ऐतिहासिक शटडाउन को किया खत्म; वित्त पोषण विधेयक किए हस्ताक्षर

US Shutdown: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए 43 दिन के ऐतिहासिक सरकारी शटडाउन को समाप्त कर दिया है। इस बंद के कारण संघीय कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, कई यात्री हवाई अड्डों पर फँसे रहे और खाद्य बैंकों के बाहर लंबी कतारें लग गईं। यह हस्ताक्षर सदन द्वारा 222-209 के बहुमत से विधेयक को मंजूरी दिए जाने के कुछ ही घंटों बाद हुआ, जबकि इससे पहले सोमवार को सीनेट ने भी इस विधेयक को मंजूरी दी थी।

उन्होंने कहा, "इस अद्भुत विधेयक पर हस्ताक्षर करना और अपने देश को फिर से काम करने लायक बनाना सम्मान की बात है।"

बंद के दौरान, उनके प्रशासन ने डेमोक्रेट्स पर अपनी माँगें मनवाने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से परियोजनाओं को रद्द करने और संघीय कर्मचारियों को बर्खास्त करने जैसे असामान्य एकतरफा कदम उठाए।

बंद के पीछे क्या कारण था?

डेमोक्रेट्स ने अल्पकालिक वित्त पोषण विधेयक का समर्थन करने के लिए कई शर्तें रखीं, जिनमें मुख्य माँग एक विस्तारित कर क्रेडिट का विस्तार थी जो अफोर्डेबल केयर एक्ट मार्केटप्लेस के माध्यम से खरीदे गए स्वास्थ्य बीमा की लागत को कम करता है। यह टैक्स क्रेडिट, जिसे शुरुआत में COVID-19 महामारी के दौरान बढ़ाया गया था और बाद में पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन के प्रमुख ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा विधेयक द्वारा और मज़बूत किया गया, दिसंबर के अंत में समाप्त होने वाला है।

#WATCH | President Donald Trump signs bill to reopen government, ending longest US shutdown



He says, "I just want to tell you the country has never been in better shape. We went through this short-term disaster with the Democrats because they thought it would be good… pic.twitter.com/cK3ypvpmnW — ANI (@ANI) November 13, 2025

अगर यह समाप्त हो जाता है, तो लाखों अमेरिकियों के लिए औसत प्रीमियम दोगुने से भी ज़्यादा हो जाएगा और कांग्रेस के बजट कार्यालय का अनुमान है कि अगले साल 20 लाख से ज़्यादा लोग अपना स्वास्थ्य बीमा खो सकते हैं। सीनेट के डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर, डी-एनवाई ने कहा, "अमेरिकी परिवारों ने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया है जहाँ उनकी स्वास्थ्य देखभाल की लागत दोगुनी हो जाए - पलक झपकते ही दोगुनी।"

डेमोक्रेट्स ने इस मुद्दे पर चर्चा पर ज़ोर दिया, जबकि रिपब्लिकन इस बात पर अड़े रहे कि किसी भी बातचीत से पहले एक फंडिंग बिल को मंज़ूरी मिलनी चाहिए। सीनेट के बहुमत नेता जॉन थून, आर-एस.डी. ने कहा, "जैसे ही डेमोक्रेट्स सरकार को अपनी पक्षपातपूर्ण माँगों के लिए बंधक बनाना बंद करेंगे, रिपब्लिकन उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं।"

इस बीच, कांग्रेस के बजट कार्यालय ने कहा है कि हालाँकि शटडाउन से होने वाले ज़्यादातर आर्थिक नुकसान की भरपाई इसके खत्म होने के बाद हो जाएगी, लेकिन कुछ नुकसान स्थायी होंगे, जिनका अनुमान छह हफ़्ते के शटडाउन के लिए लगभग 11 अरब डॉलर है।

वित्तीय प्रभाव के अलावा, इस शटडाउन ने आम अमेरिकियों के लिए व्यापक व्यवधान पैदा किया। संघीय कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, जिससे आर्थिक तंगी और भावनात्मक तनाव दोनों पैदा हुए। यात्रियों को उड़ानों में देरी और रद्दीकरण का सामना करना पड़ा, और पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP) जैसे सुरक्षा कार्यक्रमों के लाभार्थियों को लाभ मिलना बंद हो गया। देश भर में, कई लोगों ने भोजन प्राप्त करने के लिए फ़ूड बैंकों का रुख किया।

रिपब्लिकन-कनाडा के सीनेटर जेरी मोरन ने कहा, "यह अव्यवस्था हमारे मतदाताओं और यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए तो काफी नुकसानदेह है, लेकिन यह दुनिया भर के लिए एक खतरनाक संदेश भी भेजती है। यह हमारे सहयोगियों को दिखाता है कि हम एक अविश्वसनीय साझेदार हैं, और यह हमारे विरोधियों को संकेत देता है कि हम कांग्रेस की सबसे बुनियादी ज़िम्मेदारियों को भी पूरा करने के लिए मिलकर काम नहीं कर सकते।"

