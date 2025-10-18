जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने फिर रूसी तेल का उठाया मुद्दा, बोले- 'अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा भारत'

By अंजली चौहान | Updated: October 18, 2025 08:13 IST2025-10-18T08:12:01+5:302025-10-18T08:13:09+5:30

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अपने यूक्रेनी समकक्ष वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान अपने इस दावे को दोहराया कि भारत ने रूसी तेल खरीदने पर "तनाव कम" कर दिया है।

Donald Trump again raised India on Russian oil during his meeting with Zelensky saying India will no longer buy Russian oil | जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने फिर रूसी तेल का उठाया मुद्दा, बोले- 'अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा भारत'

जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने फिर रूसी तेल का उठाया मुद्दा, बोले- 'अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा भारत'

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के स्पष्ट करने के बावजूद रूसी तेल के मुद्दे को फिर हवा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने यूक्रेनी समकक्ष वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान अपने इस दावे को दोहराया कि भारत ने रूसी तेल खरीदने पर "तनाव कम" कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, "भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा। और उन्होंने पहले ही तनाव कम कर दिया है, और उन्होंने कमोबेश इसे रोक दिया है; वे पीछे हट रहे हैं। उन्होंने लगभग 38 प्रतिशत तेल खरीदा है, और अब वे ऐसा नहीं करेंगे।"

इससे पहले ट्रंप ने बुधवार को ज़ोर देकर कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह समझते हैं कि यह "तुरंत" नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, "उन्होंने आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे... आप इसे तुरंत नहीं कर सकते। यह एक छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने वाली है, और हम राष्ट्रपति पुतिन से बस यही चाहते हैं... कि इसे रोकें।"

उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत रूसी तेल नहीं खरीदता है, तो इससे संघर्ष को समाप्त करना "काफी आसान" हो जाएगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "कुछ ही समय में, वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और युद्ध समाप्त होने के बाद वे रूस वापस चले जाएँगे।"

ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक "महान व्यक्ति" और भारत को "एक अविश्वसनीय देश" भी बताया। गुरुवार को, भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत करने के दावों को खारिज कर दिया। ट्रंप ने बुधवार को दावा किया था कि टेलीफोन पर बातचीत के दौरान, पीएम मोदी ने उन्हें "आश्वासन" दिया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा।  

यह पूछे जाने पर कि क्या पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच कोई बातचीत हुई थी, विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जवाब दिया: "ऊर्जा के मुद्दे पर अमेरिका की टिप्पणी के संबंध में, हमने पहले ही एक बयान जारी कर दिया है, जिसका आप संदर्भ ले सकते हैं। जहां तक ​​​​टेलीफोन पर बातचीत का सवाल है, मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई चर्चा नहीं हुई है।"

जबकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया है, चीन मास्को का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है। ट्रम्प प्रशासन ने अगस्त में रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जबकि चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 

ट्रम्प का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत का व्यापार वार्ता दल अमेरिकी अधिकारियों के साथ अगले दौर की वार्ता के लिए वाशिंगटन में है। बुधवार को, वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि भारत रिफाइनरियों के विन्यास में बदलाव किए बिना अमेरिका से 12-13 अरब डॉलर मूल्य का अतिरिक्त कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस आयात कर सकता है।

सरकार देश के ऊर्जा आयात पोर्टफोलियो में विविधता लाने की इच्छुक है, बशर्ते कि "सही कीमत" पर उपलब्धता हो। भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात के कुछ दिनों बाद वाशिंगटन में व्यापार वार्ता फिर से शुरू हुई।

Web Title: Donald Trump again raised India on Russian oil during his meeting with Zelensky saying India will no longer buy Russian oil

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Donald TrumpRussiaRussia-Ukraine crisisIndiaडोनाल्ड ट्रंपरूसरूस-यूक्रेन विवादभारत