पेंटागन पेपर्स लीक करने वाले डेनियल एल्सबर्ग का निधन, 92 साल की आयु में ली अंतिम सांस

Highlights पेंटागन पेपर लीक करने वाले डेनियल एल्सबर्ग की मौत डेनियल एल्सबर्ग का 92 साल की उम्र में निधन कैंसर से पीड़ित थे डेनियल एल्सबर्ग

वॉशिंगटन: अमेरिकी सैन्य विश्लेषक डेनियल एल्सबर्ग का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने वियतनाम युद्ध के बारे में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के दस्तावेजों को लीक किया था।

उनके निधन की जानकारी उनके परिवार की ओर से दी गई है। परिवार ने बताया कि डेनियल एल्सबर्ग को फरवीर में कैंसर का पता चला था। वह कैंसर से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था लेकिन आखिरकार वह मौत से जिंदगी की जंग हार गए और शुक्रवार को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।

उनका निधन केंसिंग्टन, कैलिफोर्निया में स्थित उनके घर में हुआ। डेनियल के बेटे ने ट्वीट कर जानकारी दी और कहा, "मेरे प्यारे पिता, #DanielEllsberg, आज सुबह 16 जून को 1:24 बजे, अग्नाशय के कैंसर के इलाज के महीने बाद निधन हो गया। अंतिम सांस लेते ही उनके परिवार ने उन्हें घेर लिया।

