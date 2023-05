Cyclone Mocha: तूफान मोखा ने मचाई तबाही, म्यांमा तट पर दी दस्तक, कई मकान क्षतिग्रस्त और तीन लोगों की मौत, 20000 लोग मठों, पैगोडा और स्कूलों में शरण लेने पहुंचे

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 15, 2023 10:46 AM

Cyclone Mocha: म्यांमा के मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवात मोखा के कारण रविवार दोपहर म्यांमा के रखाइन राज्य में सितवे कस्बे के पास 209 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं।

तेज हवाओं के कारण कई मोबाइल टावर टूट गए, जिससे अधिकांश क्षेत्र में संचार संपर्क टूट गया।

