Video: इजराइली संसद में ट्रंप के भाषण के दौरान बड़ा ड्रामा, सिक्योरिटी गार्ड्स गार्ड्स ने हंगामा कर रहे सदस्य को बाहर फेंका

By रुस्तम राणा | Updated: October 13, 2025 17:28 IST2025-10-13T17:28:35+5:302025-10-13T17:28:35+5:30

सुरक्षाकर्मियों ने इन सदस्यों को इज़राइली संसद से बाहर निकाल दिया। ट्रंप के भाषण के दौरान इज़राइली सांसद ओफ़र कासिफ़ और अयमान ओदेह ने 'नरसंहार' के नारे लगाए।

येरुशलम: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सोमवार को इज़राइली संसद में अपने भाषण के दौरान वामपंथी इज़राइली नेसेट सदस्यों ने बाधित कर दिया। सुरक्षाकर्मियों ने इन सदस्यों को इज़राइली संसद से बाहर निकाल दिया। ट्रंप के भाषण के दौरान इज़राइली सांसद ओफ़र कासिफ़ और अयमान ओदेह ने 'नरसंहार' के नारे लगाए।

नेसेट स्पीकर ने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा, "इसके लिए क्षमा करें, राष्ट्रपति महोदय।" इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, "बहुत प्रभावी," जिससे अन्य सदस्य हँस पड़े। 

इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्य पूर्व के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद तथा सलाहकार जेरेड कुशनर की सराहना की, जिन्होंने गाजा युद्ध विराम समझौते में मध्यस्थता करने में मदद की, जिसके कारण बंधकों की वापसी संभव हो सकी।


 

