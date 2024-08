वीडियो: चीन की दादागिरी, फिलीपीन के जहाज को चीनी पोत ने तीन बार जानबूझकर मारी टक्कर, देखिए

Highlights फिलीपीन के जहाज को चीनी पोत ने तीन बार जानबूझकर मारी टक्कर वीडियो सामने आने के बाद चीन की सच्चाई भी सामने आ गई है विवादित जल क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव एक बार फिर सामने

Chinese Coast Guard vs Philippine Coast Guard: अपने पड़ोसी देशों को डराकर रखने और उन पर धौंस दिखाने की चीन की आदत एक बार फिर सामने आई है। दक्षिण चीन सागर से ऐसी वीडियो सामने आई है जो चीन की शराफत की पोल खोल देती है। दक्षिण चीन सागर में एक चीनी तट रक्षक जहाज ने जानबूझकर फिलीपीन तट रक्षक जहाज बीआरपी टेरेसा मैगबानुआ को एस्कोडा शोल के पास तीन बार टक्कर मारी। इस घटना से विवादित जल क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव एक बार फिर सामने आ गया है।

WATCH: A China Coast Guard vessel repeatedly rammed and collided with the BRP Teresa Magbanua in Sabina or Escoda Shoal earlier this Saturday, August 31, despite no provocation from the said Philippine vessel, according to the Philippine Coast Guard (PCG). | via Patrick de Jesus pic.twitter.com/rufgDi4hJZ — PTVph (@PTVph) August 31, 2024

वीडियो सामने आने के बाद चीन की सच्चाई भी सामने आ गई है। चीनी जहाज ने फिलीपीन के जहाज को तीन बार टक्कर मारी। अगर ऐसा एक बार होता तो माना जा सकता था कि दुर्घटना के कारण ऐसा हुआ लेकिन तीन बार अलग-अलग दिशाओं से फिलीपीन तट रक्षक जहाज में टक्कर मारने की घटना समंदर में चीन की दादागिरी को दिखाती है।

BREAKING: The Philippine government reports that a Chinese Coast Guard vessel "deliberately and intentionally" rammed the BRP Teresa Magbanua three times at Escoda Shoal.



The Philippine Coast Guard adds that the incident occurred without any provocation. @newswatchplusph



🎥… pic.twitter.com/XNGFr8UIUt — Tristan Nodalo (@TristanNodalo) August 31, 2024

चीन ने फिलीपीन की गलती बताई

हालांकि इस घटना पर चीन ने अपना अगल पक्ष रखा है। चीन के राज्य समर्थित मीडिया ग्लोबल टाइम्स के अनुसार शनिवार को सुबह 08:02 बजे, फिलीपीन जहाज 9701 ने लंगर डाला और चीन के जियानबिन जिओ में उकसावे की कार्रवाई की। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि जवाब में, चीनी तट रक्षक जहाज 5205 ने कानूनी रूप से मौखिक चेतावनी जारी की और निगरानी और नियंत्रण उपाय किए। चीन तट रक्षक के प्रवक्ता लियू डेजुन के अनुसार, 12:06 बजे, फिलीपीन जहाज ने जानबूझकर गैर-पेशेवर और खतरनाक तरीके से चीनी जहाज 5205 में टक्कर मार दी।

At 08:02 on Saturday, the Philippine ship 9701 weighed anchor and continued its provocations at China’s Xianbin Jiao. In response, the Chinese coast guard ship 5205 lawfully issued verbal warnings and conducted monitoring and control measures. At 12:06, the Philippine ship… pic.twitter.com/AkgWLyPUqJ — Global Times (@globaltimesnews) August 31, 2024

भारत की मदद से मजबूत हो रहा है चीन

दक्षिण चीन सागर चीन अपनी नौसैनिक ताकत के दम पर फिलीपीन को धमकाता रहता है। चीन की दादागिरी से तंग आकर फिलीपीन अब भारत की मदद से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भारत ने अप्रैल महीने में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप की आपूर्ति की थी। चीन का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक कदम में फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक बेस स्थापित कर रहा है। फिलीपींस के इस फैसले का उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में चीनी युद्ध बेड़े की निगरानी करना है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण ही फिलीपीन ने भारत से दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खरीदी।

India delivered BrahMos missiles to Philippines



This year alone, India has sold arms worth Rs 21,000 crore to other countries.



Story of BrahMos

Development of BrahMos

Strategic significance of BrahMos



India & Philippines signed a deal worth USD 375 million in January 2022 The… pic.twitter.com/N24nyHJdpL — Civil Learning (@CivilLearning1) April 20, 2024

